零碳排火車真可行？2017年底德國上路！

全球首款零碳排的氫能驅動鐵路列車，將在德國正式上路！Coradia iLint列車只排放水蒸氣到空氣中，為德國4000台柴油列車提供另一種替代方案。

德國下薩克森(Lower Saxony)當局已經向法國軌道交通公司Alstom訂購了14輛列車，若成效不錯，未來極可能會推廣至德國全境。新列車目前仍在測試階段，預計今年年底會完成，2017年12月正式對外營運。

Coradia iLint今年八月第一次在柏林的國際軌道交通技術展亮相，它將是首列氫動力火車，並且保證有能力長程載運旅客。荷蘭、丹麥、挪威等國紛紛表達對列車的高度興趣。

iLint列車的車頂配有氫燃料箱供能，能量會由車內的大型鋰電池組來驅動列車。這款氫能列車可單日以最高時速每小時87英哩，運行近500英哩遠，它唯一發出的聲音來自車輪及空氣阻力。

「Alstom很驕傲能在乾淨運輸領域有創新的突破！」Alstom總裁Henri Poupart-Lafarge如是說，「它代表我們有能力貼近顧客的需求，僅僅用兩年開發一輛列車。」

氫能驅動的原理是燃燒氧氣，提供大量的能量，而它唯一的排放物就是水。美國太空總署Nasa自1970年代就使用液態氫作為推進火箭的部分燃料，當火箭升空時，它其一噴嘴噴發的巨型雲朵不是灰色煙霧，是水蒸氣。