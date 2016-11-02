新竹米粉節飄香 週末美味登場

2016新竹米粉摃丸節「食尚粉好丸」，5日將在北大路青少年館旁美味登場，新竹市長林智堅表示：「在地新竹人都是吃著米粉長大的。」，米粉產業長久以來在新竹扎根、發展，已經成為外地朋友的必嚐美食，今年米粉摃丸節活動邀請經驗純熟的老師傅指導民眾「披米粉」、「搥摃丸」，邀民眾一起在草地上共餐、享受在地美食的好滋味。



市府產業發展處表示，新竹因為得天獨厚的地理環境與「九降風」氣候，造就最具獨特「風」味的新竹米粉，而新竹摃丸製程獨特，為台灣摃丸產業的領導品牌，會持續協助業者行銷及創意發想，讓更多人能品嚐這些五星級的新竹在地美食。



日前衛福部食藥署頒布「包裝米粉產品標示規定」7月1日上路，原本規定稱「純米米粉」或「米粉」的產品，必須百分之百以米為原料；含米量50%以上者，稱為「調合米粉」。至於含米量未達五成者，產品品名不得稱為米粉。

新竹在地米粉被要求不得以「米粉」做為品項名稱後，國內外銷售量銳減，新竹市米粉商業同業公會總幹事蔡勝興卻逆勢殺出重圍，製作出純度九十九．五％的純米粉，更為米粉進行碳足跡標章認證，經過多年的研發與投入，為新竹米粉出口氣。

蔡勝興說，新竹米粉已是個知名品牌，衛福部不應在品項字句斟酌，只要業者標示清楚，消費者就能安心。純度九十九．五％的純米粉口感沒有一般順口香Ｑ，而使用一定比例的玉米粉製的米粉，反而能吃到色味香。