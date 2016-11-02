新竹豐邑喜來登火雞禮籃開賣 五星主廚到府服務

歐美家庭將「感恩節」視為重要習俗，「火雞」則是餐桌上不可或缺的重要菜色。近年來感恩節推出「火雞禮籃」外賣已成為國內飯店業的傳統，由於火雞肉質技術改良後口感較為肥嫩，台灣人對「烤火雞」的接受度也越來越高。除了提供異地作客的歐美旅人有過節的溫馨氣氛外，更多公司行號會選擇在年終感恩聚餐中，訂購「火雞禮籃」歡慶佳節或做饋贈送禮使用。

新竹豐邑喜來登大飯店自11月1日起至12月31日期間，於大廳酒吧推出各式外售禮籃服務。由盛宴西廚房「彭俊傑」主廚帶領研發特殊配料調製的「西式爐烤火雞」經慢火爐烤數小時，「火雞」肉質外酥內嫩，口感相當美味。

飯店共推出兩款禮籃選擇：『經典爐烤火雞禮籃』包括「爐烤火雞全隻」含配料「松露洋芋泥」、「迷迭香野菇」、「香料烤甜椒」、「蘋果香草肉派」、「蔓越莓果醬」及「烏斯特火雞肉醬」。另推出『歡樂爐烤火雞禮籃』，內容除了上述品項之外，另加「爐烤甜菜根」、「迷你巧巴達麵包」及「水果磅蛋糕」。訂購兩份以上的「歡樂爐烤火雞禮籃」另可享「五星主廚免費到府服務」的貼心現切服務(服務區域限新竹縣市內)。

為提供更多樣的耶誕禮籃服務，由飯店「點心房」主廚手作各式糕點組合而成豐富精美的『聖誕繽紛禮籃』，內容包含「巧克力公仔」、「柑橘蛋糕」、「巧克力球」、「水果軟糖」、「聖誕巧克力屋」、「聖誕軟木塞蛋糕」、「黑戚風蛋糕」、「法國麵包」、「焦糖海鹽脆片」、「聖誕薑餅人及餅乾」。