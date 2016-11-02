台北美福大飯店 1111光棍節相揪用餐享好價

單身有「禮」，於今年四月開幕的台北美福大飯店大方推出好禮及優惠價，只要於11月11日(星期五)光棍節當天揪滿四人至彩匯餐廳享用自助式午、晚餐，或至潮粵坊粵菜餐廳、晴山日本料理或GMT義法餐廳加價即可享受飯店獨家優惠；或是至Cocoon池畔酒吧消費滿額，即可現場塔羅占卜，算算來年的人緣好運勢。

位於四樓的《Cocoon》池畔酒吧擁有活潑的繽紛室裝色調，在夜晚柔和的燈光陪襯及現場樂團演奏下，可恣意享受愜意時光，今年更邀請有微笑占卜師之稱的Thomas Lin進駐提供專業的塔羅占卜，只要於當晚9點至11點至《Cocoon》消費滿NT$1,111，即可參加現場塔羅占卜，一次10分鐘，可詢問感情、學業、工作、財富等運勢，陪伴渡過一個難忘的光棍歡樂夜。

《潮粵坊》粵菜餐廳推出來店消費每人加價，即贈餐廳指定甜品<棗到愉快>一份，特選大甲芋頭加入西米露熬煮的甜湯，加入俗稱「心太軟」的糯米棗享用，甜湯香甜不膩、甜糯軟而不爛，更寓意希望每位單身朋友找到讓自己愉快的幸福；至《晴山》消費每桌加價，即可飲用<朝開純米大吟釀>或<山本本家柚子想い>一瓶；至GMT義法餐廳用餐每人加價，即贈指定紅酒或白酒一杯，為單身好友同歡相聚舉杯。