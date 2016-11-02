沖繩的日航酒店和日航都市酒店迎接冬季遊客光臨

東京--(BUSINESS WIRE)--Nov 2, 2016--(美國商業資訊)-- 大倉日航酒店管理公司 (Okura Nikko Hotel Management Co., Ltd.)承諾，冬季到訪位於日本最南部沖繩縣的遊客，只要下榻在大倉日航酒店旗下如下四家酒店中的任何一家，他們的身心均會如沐春風。這四家酒店是： 沖繩OKUMA日航度假酒店 (JAL Private Resort Okuma)、 沖繩ALIVILA日航度假酒店 (Hotel Nikko Alivila/Yomitan Resort Okinawa)、 那霸日航都市酒店 (Hotel JAL City Naha)或 八重山日航酒店 (Hotel Nikko Yaeyama) 。

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Whale watching (Photo: Business Wire)

夏季的炎熱和蜂擁的人群消退後，憑藉令人愉悅的溫暖氣候，位於亞熱帶的沖繩每年10月份至3月份繼續吸引喜歡曬太陽和欣賞座頭鯨每年洄游等景觀的遊客。

賞鯨

沖繩島位於日本南端，是觀賞12月份到3月份向南遷移以繁殖和生育的座頭鯨的理想地點。最佳賞鯨地點之一是本部半島，離日航大隈私人度假酒店較近。此外，在距離那霸機場約一小時車程的沖繩ALIVILA日航度假酒店，幸運的賓客通常在客房陽臺上就能看到座頭鯨噴出的銀色水柱。如想更近距離地賞鯨，那霸日航都市酒店可以安排遊客到附近的那霸港。那裡有很多賞鯨船。

夕陽巡遊

日航大隈私人度假酒店和沖繩ALIVILA日航度假酒店在11月份的整個下旬提供浪漫夕陽巡遊服務。客人可登上穩定的雙體船，在東海水域乘風破浪之際，欣賞難忘的金色夕陽。

瞭望星空

八重山日航酒店位於石垣島。石垣島位於沖繩島西南方向約410公里處，因為秋冬兩季繁星滿天的夜空而聞名。客人可欣賞石垣島溫暖清澈的大海。酒店還提供夜間獨木舟和徒步健行活動。回到沖繩島上，日航大隈私人度假酒店的賓客還可參加到國頭村森林公園天文臺的特定行程，瞭望壯觀的星空。

日本發展銀行和日本交通公社最近的一項調查顯示，豐富的大自然和風景是日本吸引中國大陸、香港、印尼、馬來西亞、韓國、臺灣、泰國和新加坡遊客的主要原因。

沖繩吸引日本國內外的遊客。沖繩縣政府的一項調查顯示，2015年，國際遊客數量達到創紀錄的150萬人，比2014年增加68%。沖繩80%以上的海外遊客來自中國大陸、香港、韓國或臺灣。

透過集團旗下各家酒店安排的任何旅遊均需預訂。行程可能因天氣而變動。

關於大倉日航酒店管理公司

株式會社大倉飯店 的子公司, 大倉日航酒店管理公司 經營三大連鎖酒店： 大倉酒店與度假村集團 （25家飯店）、 日航酒店國際連鎖 （38家飯店）和 日航都市酒店 （12家飯店）。 大倉日航酒店管理公司成立於2015年10月，其初衷在於鞏固和加強其酒店管理業務，並旨在透過酒店管理合約開發更多的國際飯店，從而成為頂級的日本酒店營運公司。查詢詳情，請造訪 www.okura-nikko.com 。

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大倉日航酒店管理公司

Ikuko Arai女士/Shoko Amano女士/Ryutaro Suzuki先生，+81-3-6864-2734

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SOURCE: Okura Nikko Hotel Management Co., Ltd.

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