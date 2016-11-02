精工半導體有限公司將發布世界一流的350nA低電流消耗LDO穩壓器

日本千葉--(BUSINESS WIRE)--Nov 2, 2016--(美國商業資訊)--精工電子有限公司(Seiko Instruments Inc)旗下附屬公司精工半導體有限公司(SII Semiconductor Corporation)主要從事半導體生產和銷售。該公司將於2016年11月發布S-1317系列LDO穩壓器，該穩壓器可實現世界一流的350nA低電流消耗。S-1317系列LDO穩壓器是需要盡可能持久的電池續航時間的穿戴式裝置、物聯網和所有設備的理想之選。S-1317系列LDO穩壓器能夠實現100mA輸出電流、20mV超低壓差並提供+/-1%的高精度電壓調節。S-1317系列可作為標準產品提供（輸出電壓以0.05V為增量），並配有內建過電流保護。該新穩壓器有HSNT-4(1010)封裝(1.0 x 1.0 x 0.4mm)和SOT-23-5封裝(2.9 x 2.8 x 1.3 mm)可供選擇。市場需要更持久的電池續航時間和更小巧的最終產品尺寸，而S-1317非常適合於這項需求。

規格說明： http://datasheet.sii-ic.com/en/voltage_regulator/S1317_E.pdf

圖片： http://datasheet.sii-ic.com/images/S-1317.jpg

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精工半導體有限公司為精工電子集團旗下半導體製造商，致力於提供小型化、低電流消耗和高精度的類比半導體產品，包括：電源管理IC、EEPROM、感測器、計時器IC、放大器和特定應用標準產品(ASSP)等。 http://www.sii-ic.com/en/

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