外媒解讀洪習會 向蔡政府傳達「一中」原則

中國國家主席習近平昨（1）日會見國民黨主席洪秀柱，美聯社解讀，洪習會對台灣的民進黨政府傳達一項重要訊息：不依北京要求承認「一個中國」原則，代價是無法與中國最高階層接觸。日媒則報導：洪習會強調一中 意在牽制蔡總統。



新華社報導，習近平昨日在北京人民大會堂會見洪秀柱。除了美聯社、法新社和路透社等國際通訊社，英國「每日郵報」（Daily Mail）等國際媒體的網站也刊出相關報導。



美聯社指出，自前總統馬英九去年在新加坡與習近平舉行會談以來，洪習會是習近平與台灣政界人士的最高調會晤。



法新社報導，民進黨贏得大選取得政權，蔡英文在5月就任為台灣首位女性總統後，兩岸關係逐漸惡化。



蔡英文拒絕接受「一個中國」原則，使得北京切斷與台北的官方接觸。在外交上，中國也尋求加緊孤立台灣，阻撓台灣的代表參加國際會議。



習近平雖然沒有提起這些事，但重申「一個中國」原則與「九二共識」的重要性。



根據路透社，大陸國營電視台報導，習近平表示，台灣政局的改變不會影響「一個中國」原則的意義。



洪秀柱則告訴習近平，國民黨將積極扮演推動兩岸和平制度化的角色，探討以和平協議結束兩岸敵對狀態的可能性。

NHK：洪習會強調一中 意在牽制蔡總統

關於昨日的洪習會，日本放送協會（NHK）報導，習近平強調「一個中國」原則，意在牽制民進黨籍總統蔡英文。



NHK報導，中國國家主席習近平以中國共產黨總書記身分與台灣的在野黨國民黨黨主席洪秀柱在北京的人民大會堂舉行會談。



報導指出，習近平說，兩岸是割捨不斷的命運共同體，堅持體現「一個中國原則」是兩岸民意的主流。他還表示，確保國家完整不被分裂，是全體中華人民的意志。



NHK說，洪秀柱提示了積極探討以和平協議結束兩岸敵對狀態的方針，並強調在深化九二共識的基礎上，消除因台獨分離主義引發的危險動盪，維護好不容易創造出來的兩岸和諧與繁榮。



NHK也報導了總統府公布的總統蔡英文談話指出，針對兩岸關係，蔡總統主張，在深化民主機制的基礎上，以更前瞻積極的作為，推動兩岸建設性的交流與對話，進而建構可長可久的兩岸和平穩定關係。



蔡總統並呼籲，北京當局應正視台灣人民對於民主制度的堅信；兩岸領導人及政府應該共同展現智慧和彈性，一起把兩岸現存的分歧帶向雙贏的未來。



NHK解讀，蔡總統是再次呼籲，北京當局方面下令中斷的對話應該重啟。



日本「產經新聞」報導，習近平在「洪習會」上強調「九二共識」的重要性，是老調重彈，雖然牽制了台灣的蔡英文政府，但幾乎沒提出建設性的提案。



產經指出，中國大陸對台政策的基調是30多年前，鄧小平時代所提出的「一國兩制，統一中國」。時代已起大變化，台灣民眾的想法已大大改變，但習近平政權卻不思改變政策。台灣的選民，對於習近平政權的不信任感漸增，民調顯示，不想與中國統一的台灣人年年增加。習近平政權中斷與蔡英文政府之間的溝通窗口，對台政策實質陷入一籌莫展的狀態。