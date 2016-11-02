洪習會 洪：求一中原則之同 存一中涵義之異

中共總書記習近平昨（1）日在「洪習會」上表示，兩岸政治分歧問題「終歸要逐步解決」。他並說，要在一中基礎上，協商結束兩岸敵對狀態，達成和平協議，國共兩黨可以就此進行探討。洪秀柱表示，兩岸關係邁向和平發展，都應歸功1992年達成的共識，並以「求一中原則之同，存一中涵義之異」的智慧維持兩岸互信政治基礎。

洪秀柱還說，國民黨通過新政綱，堅決以造福人民的和平政綱對抗台獨黨綱，探討以和平協議結束兩岸敵對狀態的可能性，在深化九二共識基礎上消除因「台獨分離主義」引發的危險動盪。

洪秀柱說，目前兩岸官方溝通管道阻絕，國民黨責無旁貸將協助民間透過國共兩黨的溝通機制解決相關問題，為爭取人民權益竭盡心力，兩岸和平是人民安身立命之所繫。



據大陸官方媒體新華社報導，習近平在「洪習會」中表示，堅持體現一個中國原則的「九二共識」。「九二共識」的核心是「一個中國原則，認同兩岸同屬一中」。台灣政局變化改變不了「九二共識」的歷史事實和核心意涵。

習近平說，承認不承認體現一個中國原則的「九二共識」，關係認定兩岸是一個國家還是兩個國家的根本問題。「在這個大是大非問題上，我們的立場不可能有絲毫模糊和鬆動」。

習近平表示，「國共兩黨、兩岸雙方還存在著一些複雜的政治分歧問題。這類問題終歸要逐步解決」。只要有決心有誠意，一定能找到解決方案。

他說，「在一個中國原則的基礎上，協商正式結束兩岸敵對狀態，達成和平協議，也是我們的一貫主張。國共兩黨可以就此進行探討」。

中國國民黨主席洪秀柱率團訪問中國大陸，昨日下午在北京人民大會堂福建廳與中共中央總書記習近平會面。此次國民黨代表除了黨主席洪秀柱外，還有副主席詹啟賢、胡志強、中央評議委員會主席團主席張榮恭、政策會執行長蔡正元、大陸事務部主任黃清賢及台北市議會議長吳碧珠。

大陸方面由總書記習近平領軍，率中央政策研究室主任王滬寧、中央辦公廳主任栗戰書及副主任丁薛祥、中央台灣工作辦公室主任張志軍及副主任陳元豐、大陸海峽兩岸關係協會會長陳德銘與會。

洪秀柱和習近平各公開致詞3分鐘，隨後閉門會談，再各自交談15分鐘。洪秀柱會後舉行記者會，大陸方面則透過新華社發出習近平的完整談話稿。

「洪習會」結束後， 洪秀柱一行接著將回到人民大會堂，會見中共中央政治局常委、中國人民政治協商會議全國委員會主席俞正聲，隨後接受俞正聲晚宴款待。