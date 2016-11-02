洪習會 人民日報海外版：重大積極意義

（中央社台北2日電）中國國民黨主席洪秀柱1日與中共總書記習近平會面。人民日報海外版今天刊文，指「洪習會」具有重大積極意義，表明在新形勢下，國共兩黨將延續交流平台，在共同政治基礎上保持聯繫溝通。



中國國民黨主席洪秀柱30日率團訪問中國大陸，1日下午在北京人民大會堂福建廳與中共中央總書記習近平會面。



人民日報海外版今天刊文闡述「洪習會」，稱其具有「重大積極意義」。文章說，這是今年以來台灣「政局發生重大變化之後國共領導人首次會面，對繼續保持國共兩黨高層互動、鞏固共同政治基礎，對維護兩岸關係和平發展與台海和平穩定、維護兩岸同胞利益福祉，具有重大積極意義」。



文中說，在新形勢下，國共兩黨將延續交流平台，繼續在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上保持聯繫溝通。



文章表示，「九二共識」之所以重要，是因為「它體現堅持一個中國原則，界定兩岸不是國與國關係，是同屬一個國家內部的關係」。



人民日報海外版稱，今年以來，兩岸制度化交往機制停擺，民眾利益遭受損失，持續8年的兩岸關係和平發展勢頭和成果受到嚴重衝擊，「根源就在於民進黨當局拒不承認『九二共識』、不認同兩岸同屬一個中國，單方面破壞兩岸共同政治基礎」。



文中稱，「『台獨』是台海和平與兩岸關係穩定發展的最大禍害，搞『台獨』就不可能有台海和平穩定」。



這篇文章最後說，台灣因為過去的歷史遭遇，廣大民眾珍惜選擇現在的社會制度、生活方式，大陸一直予以尊重。但台灣也應該重視大陸人民的感受，他們對過去歷史上民族遭受外敵欺淩有著深刻的記憶，對維護國家統一有著絕不容忍分裂的意志。1051102