國共論壇今登場 洪秀柱將出席分組討論

（中央社記者尹俊傑北京2日電）第11屆國共論壇今天上午將在北京登場，雙方200多人與會，分5個組別與議題討論。中國國民黨主席洪秀柱不出席開幕式，而是與台商、台生座談，下午再出席分組論壇。



國共論壇本屆轉型為「兩岸和平發展論壇」，2日至3日在北京中國職工之家飯店舉行，議程1天半。率團訪問中國大陸的洪秀柱將缺席開、閉幕式並出席其他活動，以淡化論壇的政黨色彩。



在論壇活動方面，中共中央政治局常委、中國人民政治協商會議全國委員會主席俞正聲預定上午9時在中國職工之家飯店會見以國民黨副主席詹啟賢為首的台灣與會人員。



論壇預定上午9時50分開幕，主辦單位之一中國文化院院長許嘉璐、身兼國政研究基金會董事長特聘顧問的詹啟賢以及中共中央台灣工作辦公室主任張志軍將致詞。



洪秀柱則預定上午9時在下榻的北京飯店舉行台商、台生座談會，但僅開放洪秀柱致詞5分鐘環節，其餘議程採閉門方式進行。



洪秀柱下午將赴國共論壇，出席聆聽「經濟組」與「青年組」分組討論。



本屆國共論壇共分5個專題研討組別，「政治組」探討政治互信與良性互動、「經濟組」探討新經濟發展與兩岸合作、「文化組」探討文化傳承與創新、「社會組」探討深化兩岸民間交流以及「青年組」探索新願景、開闢新前途。1051102