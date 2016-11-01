Mannatech的在华商业计划简体中文字幕短片现已在美国商业资讯网站发布

中国广州--(BUSINESS WIRE)--十一月 1, 2016--(美国商业资讯)-- Mannatech ®, Incorporated (Nasdaq:MTEX)的一部简体中文字幕短片现已在美国商业资讯网站发布，Mannatech的首席执行官兼总裁Alfredo “Al” Bala在短片中谈论了该公司未来几个月内在中国开展业务运营的计划。

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在短片中，Bala面向Mannatech的全球联营商发表谈话，分享了Mannatech在华的商业模式，以及该公司无与伦比的产品如何有利于满足该国对于健康和保健解决方案日益增长的需求。请观看短片，了解更多信息。

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