中華電信獲頒2016 BSI管理標準年會「IT服務管理啟航獎」

中華電信於今(1)日受英國標準協會台灣分公司(BSI)獲頒「 IT服務管理啟航獎」，肯定中華電信獲得「ISO/IEC 20000-1:2011」稽核認證， 並協助國家發展委員會獲得「資安管理啟航獎」及「IT服務管理啟 航獎」，顯示中華電信加強資訊服務作業效率， 同時提升服務品質與客戶滿意度的成效。

資安技術連年評鑑特優國際認證政府肯定

中華電信資通安全服務於103年12月開始導入ISO 20000標準，在「SOC資安監控服務」與「資安檢測服務」 兩大資安範疇取得「ISO/IEC 20000-1:2011」認證，此為國際認可的「資訊服務管理 IT Service Management, ITSM」標準， 中華電信藉由取得專業認證向客戶宣示其對於高品質與專業服務的重 視。

中華電信所提供的資通安全服務，包括於網路端提供資安防護服務、 SOC監控服務、ISMS/PIMS顧問輔導、資安預警、 社交工程演練、緊急應變與鑑識服務、資安檢測服務、滲透測試、 行動App檢測、主機及網頁弱點掃描、源碼檢測、資安健診、 身分識別及應用等均建立符合ITSM管理標準之有效管控機制， 並已對30萬個家庭及中小企業提供網路端防護服務，並對超過30 0家政府及企業提供資安專業服務， 證明中華電信在資安領域長期耕耘的領先實力， 而參與行政院資安辦公室舉辦的資安評鑑也獲得優異佳績， 服務品質備受肯定。

全方位量身打造 企業輕鬆享受專家顧問級資安服務

中華電信具有多年執行SOC資安監控專標案的經驗，自2013年 更加入資安共同供應契約，為各政府機關提供SOC監控服務。 中華電信數據通信分公司總經理馬宏燦表示：「 中華電信資安團隊精實與專業的表現， 讓中華電信贏得行政院資安會報「資安服務廠商評鑑」中，唯一在S OC監控服務及滲透測試項目中皆獲得「特優級」的廠商， 並連續得到(ISC)2ISLA「高級資訊安全專家」獎肯定， 團隊成員擁有高達300多張的資安相關證照。通過ISO/IEC 20000-1:2011之後， 中華電信會更以最高規格標準為客戶把關， 提供客戶安全可信的優質服務。」，中華電信不僅在通信、 數據網路等領域持續突破，同時也在資安領域發光發熱， 帶給客戶尊榮級的資安防護服務。