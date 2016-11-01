富邦產險、富邦期貨與工會簽訂團體協約 保障勞資雙方之權益，共創勞資雙贏局面！

富邦金控為落實政府推動勞動三法的施政理念，繼旗下子公司台北富邦銀行及富邦證券於104年3月16日率先與工會簽訂團體協約後，今(1)日旗下子公司富邦產險、富邦期貨與工會簽訂團體協約，不但再次以具體行動支持政府勞動政策，展現對員工的具體承諾，同時領先同業，為旗下子公司簽定團協家數最多的金控公司。

富邦產險與富邦期貨自104年起即與工會針對團體協約展開協商，歷時一年多、經過七次協商後達成共識，並已於日前分別提報兩家公司董事會通過。今日富邦產險由董事長陳燦煌代表，富邦期貨由總經理張雅斐代表，與富邦金控集團工會理事長王浩嘉簽訂團體協約。勞動部司長王厚偉、台北市政府勞動局副局長鄒子廉親自出席，共同見證這個促進勞資關係與勞工權益的重要時刻。

陳燦煌表示，富邦一向重視員工的權益，自工會成立以來也非常支持工會各項活動。勞資和諧是公司治理的基礎，企業的永續經營也有賴於穩健的勞資關係，而團體協約的簽訂，對勞資關係的強化具有代表性的意義。今日的簽約有助於勞資互動規範更加貼近當前勞資環境與需求，開啟重要的里程碑。

張雅斐表示，勞資和諧有助於加強員工對企業的認同感，也是凝聚組織共識的基礎。因此，富邦再次支持政府的勞動政策，繼富邦證券和台北富邦銀行完成團體協約簽訂後，富邦期貨也與工會簽訂團體協約，將開啟更公平進步的新勞資關係。這次團體協約已經邁出了第一步，未來勞資雙方仍可就新的共識再行增補修正，讓未來的團體協約更臻完善，符合大家期待。

富邦產險與富邦期貨向來重視員工權益並且尊重工會，平常勞資雙方保持暢通的溝通管道，多年來勞資關係和諧融洽。今日團體協約的簽訂是勞資雙方透過充分溝通討論擬訂之條文，兼顧了勞工權益與企業經營平衡。富邦金控未來將更加努力，致力打造勞資和諧的職場環境，持續與工會維持良好的溝通互動，共同攜手打造富邦成為員工的幸福企業。