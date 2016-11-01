台北富邦斗六分行11/1亮麗開幕

台北富邦銀行新設的「斗六分行」今日(11/1)歡慶開幕，此為北富銀於雲林地區首家分行，未來將為雲林地區民眾提供最專業親切的在地金融服務。今日富邦集團董事長蔡明忠及台北富邦銀行總經理韓蔚廷特別親自到斗六主持開幕儀式，與當地客戶共享分行開幕喜悅。12/31前，薪轉新戶享有專屬優惠活動；新戶來行還有限量好禮3重送，歡迎雲林民眾多加利用！

台北富邦銀行表示，雲嘉南地區北富銀獨缺雲林地區分行，為提供雲林地區民眾最專業親切的在地金融服務，籌備多時終於選定雲林商業精華地帶設立「斗六分行」。斗六分行位於斗六火車站周邊，附近金融機構、學校及公司行號林立，10月中旬開業營運以來，全新的數位服務環境、專屬的客戶理財空間及濃濃的人情味服務，深獲在地民眾及鄰近上班族的肯定。

台北富邦銀行指出，斗六分行鄰近有不少理財需求未被滿足的上班族，為了幫上班族活化薪水，北富銀特別針對薪轉戶提供專屬的理財優惠。即日起至12/31止，只要成為北富銀薪轉新戶即可享有專屬優惠，包含薪資存款優惠利率、定期定額/定期不定額基金申購皆享終身手續費1折優惠，以及申辦房貸、信貸商品享有貸款利率及帳管費優惠等；此外，首次啟用台北富邦銀行網路銀行或富邦行動銀行APP，還可獲得7-11 City Cafe 45元咖啡兌換禮。