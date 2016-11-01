臺灣企銀邀請財富管理VIP貴賓共享文化盛宴

臺灣企銀是臺灣唯一中小企業專業銀行，秉持『關懷與分享』的理念持續扶植中小企業發展，近年來積極投入文化活動、響應社會人文素養，繼故宮『南宋文物展』、『康熙大帝與太陽王路易十四特展』、『羅浮宮珍藏展』、『十全乾隆-清高宗的藝術品味特展』及『神筆丹青-郎世寧來華三百年特展』後，今年首度擴大邀請中、南部VIP貴賓共襄盛舉，參與10月27日舉辦「中國藝術中的自然觀－故宮文物選萃特展」貴賓之夜，現場逾300位貴賓齊聚，場面互動溫馨。

當日活動在微風徐徐的傍晚時分，由主辦單位精心邀請弦樂團戶外演奏，以優雅樂音迎接貴賓入場、冰雕藝術注酒等儀式揭開序幕，享用翠玉白菜、多寶格御點集等精緻佳餚後，分組進行專人導覽的尊榮服務，帶領貴賓鑑賞故宮精選典藏文物外，並安排國寶「翠玉白菜」合影其機會難得，讓貴賓欣賞更多元、豐富的精采藝術，現場氣氛熱絡、賓主盡歡。

臺灣企銀除以實際行動支持社會藝術活動外，近年來也積極追求財富管理業務成長，在推動文化藝術活動上不遺餘力，今年與國立故宮博物院、法國巴黎人壽共同合作策畫本次「中國藝術中的自然觀－故宮文物選萃特展」貴賓之夜，呈現有別以往的新氣息。該行表示將持續舉辦投資理財講座等活動，與客戶分享智富理財與生活美學，並鼓勵客戶儘早規劃富足人生，意者請洽詢臺灣企銀各分行理財專員。