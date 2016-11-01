新北藝術滿城香 小四生看戲樂悠悠

新北市教育局創全國之先，自99學年度起辦理藝術滿 城香活動，讓全市4年級的孩子都有幾會欣賞高水準的藝術表演，今 (1)日在新北市政府3樓多功能集會堂、三峽客家文化園區、 國立臺灣戲曲學院中正堂，同時演出《新花木蘭》、《夢境冒險王》 與《歡樂水晶宮》等3場戲劇，結合產(劇團界)、官(教育局、 文化局)、學(大學、高中職)各界資源，讓都會區、 偏鄉的孩子都能一同看表演，促進藝術城鄉交流。

105年學年度的演出地點，除上述場地外， 再加上莊敬高職演藝中心，共分4區佈點安排， 以建立各區藝術教育表演據點為目標，結合國立臺灣戲曲學院、 南強工商與莊敬高職等演藝科及影視科學生團隊，共展演32場次， 活動於105年10月4日起至12月20日止，全市師生約40, 000人受惠。另外，也鼓勵學校自己提出專案申請， 由局端協助展演。例如：10月份清水國小學生自己辦理音樂會， 邀請了東山、龍埔、廣福國小學生共襄盛舉， 聆聽大提琴家張正傑的表演；或者可以邀請表演團隊蒞校演出； 另外學校還可以安排藝文場館，提供師生進行藝術教學， 來趟豐富的藝術知性之旅。

教育局副局長黃靜怡表示，藝術滿城香安排學生欣賞戲劇表演， 不是要培養每個人都成為演員或藝術家， 而是透過戲劇指導學生劇場基本禮儀，認識並介紹劇場的幕前幕後， 培養藝術欣賞的興趣，播下藝術的種子，落實藝術教育扎根。 今年度特別在三峽客家文化園區辦理，除了讓師生除了看戲劇之外， 也能在園區內參訪認識客家文化。

參與市府場的野柳國小學生何昕融說：「小丸子演戲好好笑， 她跟我們講看戲的時候要注意什麼事， 表演完全部演員還下臺跟我們拍照，我覺得很開心！」 石門區乾華國小張夏芳老師表示， 今年我們運用教育局辦藝術滿城香活動的機會，帶領全校29位學生 ，連同蹲點計畫的政大外籍生、教師及家長志工，一起到市府看戲， 看完表演還會參觀花博，希望特別的學習， 可以創造孩子們更多的美感經驗。

藝術滿城香活動繼今日演出後，尚有8場次， 期待藝術種子紮根於本市所有學生心田，共同沉浸藝術饗宴的喜悅。