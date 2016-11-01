新北藝術滿城香 小四生看戲樂悠悠

新北市教育局創全國之先，自99學年度起辦理藝術滿城香活動，讓全市4年級的孩子都有幾會欣賞高水準的藝術表演，今(1)日在新北市政府3樓多功能集會堂、三峽客家文化園區、國立臺灣戲曲學院中正堂，同時演出《新花木蘭》、《夢境冒險王》與《歡樂水晶宮》等3場戲劇，結合產(劇團界)、官(教育局、文化局)、學(大學、高中職)各界資源，讓都會區、偏鄉的孩子都能一同看表演，促進藝術城鄉交流。
105年學年度的演出地點，除上述場地外，再加上莊敬高職演藝中心，共分4區佈點安排，以建立各區藝術教育表演據點為目標，結合國立臺灣戲曲學院、南強工商與莊敬高職等演藝科及影視科學生團隊，共展演32場次，活動於105年10月4日起至12月20日止，全市師生約40,000人受惠。另外，也鼓勵學校自己提出專案申請，由局端協助展演。例如：10月份清水國小學生自己辦理音樂會，邀請了東山、龍埔、廣福國小學生共襄盛舉，聆聽大提琴家張正傑的表演；或者可以邀請表演團隊蒞校演出；另外學校還可以安排藝文場館，提供師生進行藝術教學，來趟豐富的藝術知性之旅。
教育局副局長黃靜怡表示，藝術滿城香安排學生欣賞戲劇表演，不是要培養每個人都成為演員或藝術家，而是透過戲劇指導學生劇場基本禮儀，認識並介紹劇場的幕前幕後，培養藝術欣賞的興趣，播下藝術的種子，落實藝術教育扎根。今年度特別在三峽客家文化園區辦理，除了讓師生除了看戲劇之外，也能在園區內參訪認識客家文化。
參與市府場的野柳國小學生何昕融說：「小丸子演戲好好笑，她跟我們講看戲的時候要注意什麼事，表演完全部演員還下臺跟我們拍照，我覺得很開心！」石門區乾華國小張夏芳老師表示，今年我們運用教育局辦藝術滿城香活動的機會，帶領全校29位學生，連同蹲點計畫的政大外籍生、教師及家長志工，一起到市府看戲，看完表演還會參觀花博，希望特別的學習，可以創造孩子們更多的美感經驗。
藝術滿城香活動繼今日演出後，尚有8場次，期待藝術種子紮根於本市所有學生心田，共同沉浸藝術饗宴的喜悅。