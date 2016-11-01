期交所「印度Nifty 50股價指數期貨、歐元兌美元匯率期貨、及美元兌日圓匯率期貨交易獎勵活動」11月7日起跑！

為提升我國期貨市場交易動能及強化國際競爭力，臺灣期貨交易所(以下稱期交所)訂於今年11月7日掛牌上市印度Nifty 50股價指數期貨、歐元兌美元匯率期貨及美元兌日圓匯率期貨。為鼓勵期貨業者、從業人員及交易人積極推廣及參與前述商品交易，期交所自今年11月7日起至12月31日止，舉辦「印度Nifty 50股價指數期貨、歐元兌美元匯率期貨及美元兌日圓匯率期貨交易獎勵活動」，獎勵對象包括一般交易人、法人機構、期貨自營商及期貨經紀商，總獎勵金額新台幣246萬元。

為強化活動辦理成效，期交所針對不同獎勵對象規劃相對應之獎勵方案，期透過全市場多面向的獎勵，提升新上市商品交易量。