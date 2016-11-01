期交所「印度Nifty 50股價指數期貨、歐元兌美元匯率期貨、及美元兌日圓匯率期貨交易獎勵活動」11月7日起跑！

為提升我國期貨市場交易動能及強化國際競爭力，臺灣期貨交易所(以下稱期交所)訂於今年11月7日掛牌上市印度Nifty 50股價指數期貨、歐元兌美元匯率期貨及美元兌日圓匯率期貨。為鼓勵期貨業者、從業人員及交易人積極推廣及參與前述商品交易，期交所自今年11月7日起至12月31日止，舉辦「印度Nifty 50股價指數期貨、歐元兌美元匯率期貨及美元兌日圓匯率期貨交易獎勵活動」，獎勵對象包括一般交易人、法人機構、期貨自營商及期貨經紀商，總獎勵金額新台幣246萬元。
為強化活動辦理成效，期交所針對不同獎勵對象規劃相對應之獎勵方案，期透過全市場多面向的獎勵，提升新上市商品交易量。
- ㄧ般交易人：為提高市場參與熱度，針對自然人規劃多種獎項，包含「上市首日交易時時抽」、「上市首週交易日日抽」及「上市首季交易月月抽」等獎項，合計中獎名額多達250個，歡迎交易人踴躍參加。
- 法人機構(含期貨自營商)：鑒於法人機構具有交易及避險需求，對提升市場流動性有正面助益，當其交易量達一定標準者，即給予60%~80%手續費折減優惠。
- 期貨經紀商：為鼓勵期貨商及從業人員積極推廣，針對期貨經紀商新商品交易量及實動帳戶達一定門檻，設有「交易獎」、「實動帳戶獎」及「業務員獎」。
- Nifty 50股價指數期貨係以新台幣計價，交易人無需承擔匯率風險，交易人透過既有下單管道即可參與印度市場投資，交易更形便利；契約規模與小型臺股期貨相當，交易門檻低，更能吸引一般交易人，契約到期月份亦同期交所其他股價指數商品。交易時間為臺灣時間上午8時45分至下午6時15分(最後交易日至下午6時)，完整涵蓋印度證券市場交易時段，方便交易人掌握操作機會，並進行風險控管與部位調整。
- 2萬歐元及2萬美元，交易門檻較銀行外匯衍生性商品低許多，且期貨商品具財務槓桿優勢，可提升交易人資金運用效率。交易時間為上午8時45分至下午4時15分(最後交易日至下午2時)，提供歐元兌美元及美元兌日圓相關匯率之避險及交易管道。此外，相較於一般交易人從事店頭匯率衍生性商品交易，前述匯率期貨商品於集中市場交易，公開競價，資訊透明度高，交易人可隨時新增部位或反向平倉，交易更形便利。
- (http://www.taifex.com.tw)，歡迎期貨商、相關從業人員及交易人上網查詢，積極推廣以爭取佳績。