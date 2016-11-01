永續觀光論壇 尋找觀光新企機

交通部運輸研究所今(1)舉辦「2016永續觀光論壇」，藉由觀光產業、官方、學術各界的經驗分享，集結不同面向的思考，探討臺灣風景特定區觀光發展與未來規劃。

在長久以來，「觀光發展」在臺灣一直都是一個爭論不少、意見相左的重要議題。雖然這座島嶼擁有得天獨厚的自然景觀與豐富生態，同樣在人文歷史也蘊藏著多元移民種族的溫暖熱情，但是在質與量的平衡掌握拿捏時，卻是個難以取得平衡，常常引起激烈辯論卻無法達成共識。

交通部長賀陳旦表示，永續其實是一種價值的選擇，若不實際行動，就只會是一種理念，希望在風景特定區用最低度的改變，來降低對環境與生態的影響，並且藉由提升服務品質，創造經濟價值，最後透過體驗與感動來傳遞地方永續觀念，達到環境永續、經濟永續、社會永續三個面向的平衡。

觀光局長周永暉認為，受到國際市場變化、兩岸情勢轉變及網路科技發展影響，現行觀光產業面臨國際化、品牌化及智慧帶來的衝擊，已造成來台客源結構及旅客旅遊型態的改變，新興需求及異業結合的行業，正是觀光產業轉型、旅遊服務創新的契機，也是觀光永續發展的關鍵時刻 。

觀光局也將同時強化星級旅館評鑑機制、建置無障礙友善旅遊環境開創銀髮族或退休群遊樂業市場。周永暉也鼓勵大專院校開設東南亞語系課程，培育東南亞語教學師資與新住民第二代傳承母語能力，蓄積東南亞語導遊人才。