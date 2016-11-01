2016的美國選情分歧，多數選民無法理解另一半同胞的想法。了解「唐納川普現象」變成此次美國選戰主軸，壓縮了以往總統競選會出現的經濟、外交等議題空間。問題並非出在候選人身上。川普從來沒有嘗試隱藏，他並不避諱表態他對婦女、少數族裔的立場。日後他將如何處理全球性議題的態度，也一直攤在陽光下供大眾檢視。讓那些打定主意不投他的人困惑的是，為什麼仍有數以百萬計的同胞願意支持川普？他們到底是誰？

答案落在一個投票集團身上，「The Bloc」。

The Bloc 大約佔美國選民的四成，並未構成多數，但他們是這個國家中最大、最團結的投票集團。即便他們在過去六次總統大選中輸了四次，但仍大致掌握參眾議院、為數不少的地方州議院，讓民主黨幾乎難以順利執政。

The Bloc 並不是2008年金融海嘯、911恐怖攻擊或2000年互聯網泡沫化造成的。甚至，也不是起因於這次選戰的經濟威脅主題，1994年北美自由貿易協定。事實上，The Bloc是像地質沉積一樣，由於一系列的事件，一層一層地為共和黨增加選民。哥倫比亞大學社會學與傳播學院教授 Todd Gitlin表示，只要有新一次的經濟蕭條發生，就會有新一層選民加入這個集團，這些選民大多數是白人、過去的民主黨支持者。

Giltin 追溯，The Bloc的起源最早可以到1930年代的黑色風暴事件(Dust Bowl)，許多奧克拉荷馬、肯薩斯州的農民因為嚴重的旱災，被迫離開家園。他們多數落腳在南加州，而他們的孩子約介於極右派保守組織， 約翰‧柏奇會 (John Birch Society) 的早期支持者及1964年共和黨總統候選人，Barry Goldwater之間。

1960年代後期，隨著民權法案、選舉權法的通過，終於在廢止蓄奴的一百年後，落實非裔美國人的平等權。許多南方白人因此加入The Bloc。接著在70年代後期、80年代初期，美國東北及五大湖區(鐵鏽帶)的工廠紛紛倒閉，拖垮了賓州西部的城市，如約翰斯敦(Johnstown)。鋼鐵工人們即使有強大的工會，仍陷入失業的窘境。人們被迫大量離鄉尋求工作機會。但這些工作都不如過去工廠的工作穩定，不足以支撐世代、集結成聚落成長。「鐵鏽帶 (Rust Belt) 是我們這個世代的黑色風暴！」Giltin如是說。

有些人則因為1973年最高法院作成的Roe v Wade案 (保障女性墮胎權利)，促成他們想投票的動機，加入The bloc。

在過去的五十年中，一個新的民主黨也逐漸成形。民主黨立基在於多元性，它的政策致力於以民權法案，消弭世紀以來對婦女、少數族裔的工作歧視，同時大力推動立法，保障性向自由。於是壓倒性多數的非裔美國人、大量的拉丁裔、亞裔人士支持民主黨。認同跟性別議題一直都是大學及主流媒體的討論主軸。此次大選，民主黨一邊大多提出對於白人男性優勢身分的爭論。紐時更有大量文章有關「生氣的白人男性」。

從這樣迥異的世界觀大約可以一窺美國的巨大分歧。

當唐納川普，用他獨特的方式，斥責北美自由貿易協定剝奪美國工作機會，The Bloc大聲喝采。當他攻擊民主黨的性別、族群認同政策，The Bloc點頭稱頌。

大部分的民主黨人搖頭，無法理解真的有人會投給共和黨候選人。Bonnie Cordova，一位退休的老師稱他可以理解：「我在城裡的學校教了30年，有好幾次因為我不是弱勢、少數，錯失了晉升的機會。我工作的學校，有些學童可以因為移民身分，得到免費的牙齒、視力治療，但我卻沒錢提供給我的小孩。」他說，「那是種不平之火，可能會燎成仇恨，你需要駕馭它。」

不是所有人都可以超脫這種情緒，所以美國社會、政府正在分裂，危險地分裂。

The Bloc 不是永遠傾向共和黨。民主黨如果可以拉回一些支持者，他們執政會容易些。最直接的方法就是解決就業問題。經濟上失勢促成The Bloc 的出現。穩定就業或許會讓它分解。但這不是件簡單的事，The Bloc 已經形成了將近半世紀，會需要不只一次的總統選舉來分解。並且，也不確定民主黨人有誰，會願意投注時間說服這些選民回頭。或至少拉至一個位置。