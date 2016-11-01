海能达推出入门级对讲机，扩大DMR产品阵容

中国深圳--(BUSINESS WIRE)--十一月 1, 2016--(美国商业资讯)--全球领先的专业移动无线电(PMR)通信解决方案提供商海能达(Hytera)日前已正式发布其全新的数字移动无线电(DMR)系列——经济实惠的入门级手持对讲机BD系列，同时针对现有PD3/4/5系列推出一系列增强功能，进一步扩大了该公司现有的多功能DMR产品阵容，在当前“模转数”的全球大环境下，为众多PMR用户实现从模拟向数字迁移提供助力，帮助保持数字化转型的发展势头。

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Hytera Expands DMR Portfolio by Introducing Entry-level Radios (Photo: Business Wire)

最初发布的BD系列包括4个型号：BD30X、BD35X、BD50X和BD55X，这些产品采用TDMA双时隙技术，提供2-5瓦的输出功率，容量最高可达256信道，设计小巧轻便、携带方便。这一入门级DMR系列支持模拟或数字两种工作模式，是以下用户的理想之选：只需要语音通话的用户；由于当地规定而需要更换老化的模拟对讲机的用户；以及在预算和频谱资源有限的情况下想要拥有更好的通信工具的用户。

海能达高级副总裁和终端负责人G.S. Kok表示：“公司推出新的产品系列不仅在于向用户提供新产品，而且意在探索推广数字技术并鼓励用户体验数字带来的便利和效率的方式。其解决方案是提供更卓越的产品，满足用户需求并不断增强现有产品，以提高用户体验。”

在推出BD系列的同时，海能达已实现对其现有PD3/4/5系列的增强，采用了新的硬件并发布了最新版本的软件，支持更多的数据功能，例如无线电注册服务、加密和漫游。PD5系列现在可以利用海能达XPT数字集群，XPT数字集群过去是PD6/7等更高级终端特有的功能。G. S. Kok说：“升级后的PD3/4/5系列在功能性方面有了实质性的提高，这将是一大重要举措，有利于我们为公司用户激活更实用的数据服务和应用。”

除了推出入门级系列以及中端对讲机的增强功能外，海能达早在8月份就已推出其DMR旗舰型号PD98X。PD98X通过噪声消除技术提供卓越的对讲体验，同时提供一系列新功能，包括全双工对讲、通过微型SD卡录音功能、音频或数据蓝牙4.0以及增加覆盖范围的单频中继模式。9月4-5日在中国东部城市杭州举行的G20峰会上，安保人员已采用这款旗舰型DMR对讲机为该峰会提供安保服务。

G. S. Kok说：“PD98X是公司顶级DMR产品组合中的重要新成员。我们已经成功在这一新型号中集成了一系列尖端的创新技术和设计，使其成为一款全功能对讲机，可满足客户对功能和用户体验日益增长的需求。目前，海能达在面向专业用户的高端对讲机类别中提供PD70X、PD78X、X1e、X1p和PD98X以及一些本质安全型对讲机。”

自2010年推出DMR产品组合中的首批产品PD7系列以来，海能达已推动全球双向对讲机用户大规模地从模拟向数字迁移，同时一直通过推出新的终端、基础设施和应用，推动欧洲电信标准协会(ETSI) DMR开放标准。海能达大力投资于研发领域，使自己在所有PMR品牌中脱颖而出，跻身DMR Tier III市场第一大厂商（市场份额达65%）、一般DMR终端市场第二大厂商。

G. S. Kok近期谈到PMR行业未来时评论道：“我认为DMR革命尚未完成，DMR还有很大的发展空间，主要原因在于我看到了模拟向数字的迁移，而且数字化转型只完成了一半。因此，如果说DMR将取代模拟对讲机，我认为我们仅完成一半。”

海能达国际市场营销总监Dylan Liu说：“2016年，我们推出了入门级BD系列和旗舰型号PD98X，并为中端型号推出了增强功能。随着另一款适用的本质安全型信息保障级(ia-level) Zone 0手持对讲机通过认证并将很快发布，海能达将进一步扩大其DMR终端产品阵容。BD系列的推出进一步推动了这一数字化转型趋势。”

关于海能达

海能达通信股份有限公司(SHE:002583)是全球领先的专业移动无线电(PMR)通信解决方案提供商，专注于为政府、公共安全、公用事业、交通运输、企业和商户提供全面的定制通信解决方案。海能达于1993年成立于中国深圳，在全球120多个国家和地区拥有庞大的客户群，已经成长为专业移动无线电通信行业的一家关键厂商。更多信息，请访问： www.hytera.com 。

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