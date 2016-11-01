臺灣錄像藝術 洛杉磯臺灣書院展出藝術家劉玗的社會觀察

你「信仰」什麼？你「相信」什麼？你的價值觀與世界觀，是否與眾不同？來自臺灣的當代藝術家劉玗，運用多重影像，提出「信仰/相信」的另類觀點，以錄像為傳達媒介，舉辦「幾種相信的可能(Several Ways to believe)」個人展覽，即日起在洛杉磯臺灣書院展出至2017年1月20日止。

劉玗是臺灣當代新銳藝術家，擅長以影像從事創作及社會參與，多元的故事軸線、影像語言、幻想情節都成為她解讀世界的方式，目的在追尋一種非理性、不尋常的、包含各種偶然的穿越性經驗。

此次個展內容包含「預知大牌的餘生」及「停泊於車站的愚人船」兩系列作品，其中「預知大牌的餘生」是透過五段影像，呈現民間算命師以不同方式，為五位國際藝術大師算命的過程，啟發觀者對於「藝術機制」的想像；而「停泊於車站的愚人船」，則是呼應15世紀德國文學家巴斯蒂安‧布蘭(Sebastian Brant)創造的「愚人船」(Ship of Fools)意象，從台北車站的流浪者形成的小社會中，探討文明與制度的不同形式。

洛杉磯臺灣書院表示，劉玗的作品呈現臺灣年輕世代以藝術創作理解、詮釋社會的獨特方式，非常適合作為臺美文化相互激盪的切入點，歡迎對臺灣文化或藝術有興趣的民眾一起參與，從藝術作品來探索每個人心中對於「信仰/相信」的真諦。