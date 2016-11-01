世界兒童人權月 一同守護最弱勢兒童基本權利

聯合國為紀念1989年通過《兒童權利公約》，將每年11月20日訂為「世界兒童人權日」，藉以提醒各國持續重視、保障各項兒童基本權利。然而27年來，在世界的兩極化發展及天災、戰亂影響下，許多生活在最貧窮、最脆弱國度的孩子，無法獲得生存、教育、發展、受保護等最基本權利，他們面臨生存威脅，無法上學，流離失所，飽受暴力侵害。而在台灣，根據《2015台灣兒童人權指標調查報告》顯示，雖然台灣兒童普遍擁有生存、教育的權利，但在受保護與參與權的人權指數仍然偏低。

世界展望會相信，世上每一個孩子都具有獨一無二的價值，都應享有基本權利、健康成長，受到尊重與保護。為兒童發聲、呼籲更多人重視兒童人權，台灣世界展望會特別將11月訂為「世界兒童人權月」，邀請民眾一同關懷國內外最弱勢兒童，透過資助弱勢兒童、支持國內兒少保護工作，幫助孩子找回笑容，獲得豐盛生命。

世界展望會發現，貧窮與不平等，是兒童無法獲得基本權利的根本原因。而透過「資助兒童計畫」中的社區發展方案，可以根據不同環境、需求，改善最脆弱社區的貧窮與不平等景況，包括建立水資源與衛生系統、透過農業輔導穩定糧食保障、利用修建教室與補助學用品等方式提高受教育比例、成立兒童社團與青少年培力課程倡導兒童人權與發展技能等等。

台灣世界展望會透過「資助兒童計畫」資助三國共八個計畫區，服務近兩萬名貧困兒童及家庭，以各項社區發展方案，包括「教育與生活技能」、「就業與創業輔導」、「水資源與衛生」、「母嬰健康」、「兒童保護與倡導」等，致力改善貧窮與兒童人權。

而在台灣，根據衛生福利部保護服務司的統計，光2016年上半年，遭受遺棄、身心虐待、目睹家暴等受創兒少人數即高達5,649人；而許多貧困家庭孩子也由於經濟因素，面臨難以發展才藝、中斷求學之路的困境。

台灣世界展望會透過承接113保護專線、家外安置服務、高風險家庭關懷輔導、兒童少年保護家庭輔導處遇等方式投入國內兒少保護工作，在2015年服務12萬3,213人次，提供受暴力威脅的兒童即時、專業的支持。此外，亦藉由「資助兒童計畫」與「助學行動」關懷近5萬名國內貧童，透過社工定期訪視、發放教育/營養扶助金、舉辦課輔與生涯才藝課程等，協助他們獲得教育、健康與發展的權利。

1990年，192個國家共同締約生效史上第一份具法律效力的國際公約──《兒童權利公約》。這份難得的共識，不僅來自每一個人都曾經是兒童，更由於幾乎所有國家都認同，孩子是世界的未來與希望。關懷國內外最弱勢兒童，幫助他們獲得各項基本權利，台灣世界展望會邀請大家一同資助弱勢兒童，幫助他們與其他孩子一樣享有基本權利，找回笑容。