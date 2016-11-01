英國研究：行動裝置影響孩童睡眠

根據美國醫學會(American Medical Association)藥物月刊JAMA Pediatrics週一發表的論文，在乎小朋友睡眠品質的父母應該要讓手機、平板和筆電等電子器材遠離小孩的臥房才對。

在睡前使用行動裝置會讓人難以入睡、難以熟睡已經不是新聞，我們也大多知道平板和手機的光線會影響晝夜節律(circadian rhythms)，使人體難以進入穩定的睡眠狀態，不過論文進一步指出，就算只是將這些行動裝置置於房間中，儘管睡前沒有使用也會對孩童的睡眠時間長短和睡眠品質造成影響。

研究顯示，現在的孩童大約有72%在臥室擁有至少一個行動裝置，成人的比率則有89%，且大部分的人在睡覺前都會頻繁地使用這些器材，因而對睡眠產生負面的影響。

倫敦國王學院的研究負責人Ben Carter表示，儘管睡眠的影響十分重要，在考量孩童發展時卻常常被低估，而當行動裝置的普及率越來越廣，甚至學校已經開始使用平板、筆電來代替教科書時，孩童的睡眠狀況只會越來越差而已。

研究員在統合分析11份研究孩童睡眠與行動裝置關係的研究後發現，把行動裝置「趕出」孩童臥房無法100%保證他們能睡得很熟很好，因為對於孩童而言，好的睡眠非常嚴格，他們必須容易入睡，並徹夜熟睡，並在休息9到10個小時後自然的醒來，但是如此一來可以大幅增加他們睡得好的機率。

研究發現，臥房中沒有行動裝置的孩童有31.5%認為他們晚上沒有充足的睡眠，相較於擁有行動裝置孩童的41%與睡前使用這些裝置孩童的45.4%，相較之下來得低；在睡眠品質、入睡容易程度方面，沒有行動裝置者有34%覺得晚上睡不好，睡眠環境中有行動裝置的孩童有44%這麼覺得，而睡前使用裝置的孩童更是有高達52%認為自己睡眠品質差。

臥房內沒有行動裝置的小孩也有其他優勢，相較於有裝置的人，他們日間比較不容易感到疲憊。

而研究雖然沒有檢驗為何行動裝置對睡眠品質和時數有所影響，協作者假設可能是基於一些原因，包含數位內容可能會在無意識中不斷重現，以及裝置光線影響晝夜節律等，至於為何連沒有使用都會影響到睡眠，研究者認為可能是由於社群媒體「不斷線」的性質所致。

儘管需要更多研究來釐清行動裝置對睡眠的影響，研究者依舊建議父母至少在孩童睡覺時間將行動裝置從臥房中取走，同時也強調，老師、健康專家、父母，甚至孩童自己，都應該要明確的瞭解這些裝置對睡眠的害處才行。