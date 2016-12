在過去許多研究大多著重在沉迷虛擬世界對我們的負面影響,不管是生理或是心理健康等。但根據一份新研究顯示,活躍於社群網路的人竟然較長壽。此研究發表於《美國國家科學院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences)。

來自聖地牙哥加利福尼亞大學的社會科學家福勒表示,該研究的對象為1千2百萬位匿名臉書使用者,年齡介於27到71歲,將他們的死亡率跟加州公共衛生局提供的州民死亡率做比較,兩相比較下所得來的統計結果。

結果發現,臉書使用者若接受和接收到越多的好友邀請,死亡率較低,但送出越多好友邀請者,死亡率則沒差異。另外,越常在臉書上分享生活照片者,死亡率也比不常分享照片者來的低。

數據還顯示,常收到和接受越多好友邀請者的死亡率比不常收到和接受好友邀請者低了34%,另外,適度的張貼貼文和發送訊息者,死亡率也比不常或者頻繁者低。

曾有大陸的研究指出,多交朋友有五大益處:不易生病、睡得香甜、記憶力好、更聰明和長壽。因此,不管是在虛擬世界或是現實生活中,只要多交朋友對健康皆是有益的。