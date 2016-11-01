隕石撞地球新救星？ NASA「斥候」系統上線

災難片中出現了很多次，你會擔心有天隕石撞地球嗎？不用擔心，美國太空總署最近公布的「外來入侵」系統或許可以降低你的緊張感。

新的「斥候」(Scout)電腦程式正在NASA噴射推進實驗室(JPL, Jet Propulsion Laboratory)進行測試，以判斷這個新程式是否能擔當警戒的重任。

這個程式會搜集來自全球各地天文台的數據，以觀測任何對地球會造成潛在危險的天體，像是隕石、彗星等，讓我們能夠提早知道靠近我們星球的「近地球物體」(Near Earth Objects)，藉由分析數據，「斥候」可以迅速計算出該物體會不會撞擊地球，如果撞擊，會不會產生危險。

JPL的天文學家Paul Chodas指出，太空總署支付租金給一些天文台，讓他們每晚掃描夜空，試圖尋找這些物體，現在大概每個晚上都會找到5個從地球附近呼嘯而過的近地球物體，但是重點不在找到這些星體，而是在確認他們是否會撞擊地球。

Chodas說，當天文望遠鏡發現一個移動物體時，他們只是星空中的一個移動小點，你不知道他究竟距離地球多遠，這時候就要仰賴複數望遠鏡的觀察，因為當越多望遠鏡鎖定那個移動點時，就能獲取越多的數據，接下來就能分析這個「點」到底有多大，並找出它的移動方向，不過，並不代表每次你都有這麼多時間去做這些分析。

JPL的另一名員工Davide Farnocchia則說，這個近地球物體可能在任何時間內到達地球，可能是一天、幾天，甚至在一些情況下幾個小時就會抵達，而「斥候」的功能，就是希望能加快這個確認的演算程序。

舉例來說，10月25日和26日間擦過地球的「太空石頭」就是由NASA贊助並與「斥候」連線的夏威夷天文台所發現，在數個小時內「斥候」就計算出該星體的前進方向雖然是地球，但是大約會在與地球距離31萬英里處擦過，對我們不會產生危險，亞利桑那州的斯圖爾德天文台(Steward Observatory)等其他三個天文台則跟進確認了此一運算結果。

其他資訊則被迅速披露在史密松天體物理台(Smithsonian Astrophysical Observatory)小行星中心(Minor Planet Center)的網站上，天文學家們並能依照這些數據判斷該星體的大小等訊息。

現階段，「斥候」主要的尋找標的是距離近且大小較小的星體，且仍處於測試階段，預計將在年底前正式運作，另外尚有一個已經在運作的系統「哨兵」(Sentry)，目的在標示那些在百年內足以抹消一整個大城市的近地球物體。

Chodas表示，他們希望能找到90%直徑超過140公尺的這類星體，不過在NASA位於智利的大型綜合巡天望遠鏡(Large Synoptic Survey Telescope)完工前，現在的準度大概只有25%到30%，NASA同時也計劃建造放在太空中的望遠鏡以進一步增加準確率。

那知道了星體會撞地球，然後呢？

天文學家Ed Lu隸屬於一個叫做B612的組織，長期致力於解決可能的星體威脅，他認為如果提早個10到30年知道該星體，就可以在其撞擊地球前，利用微小的力量「疏導」他的走向，NASA現在正與歐洲太空總署(ESA, Europe Space Agency)商討如何將這樣的想法化為現實。

或許在10到15年後，人類就能自信的說，大型星體撞擊地球的危險性被真正的降低了，不過在那個時刻到來之前，我們似乎應該先祈禱，運氣站在我們這一邊。