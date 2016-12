东芝新的步进电机驱动器IC降低电机噪声和振动

东京--(BUSINESS WIRE)--十一月 1, 2016--(美国商业资讯)-- 东芝公司 (TOKYO: 6502)旗下存储与电子元器件解决方案公司今日宣布推出一款步进电机驱动器“TB67S209FTG”,该产品具有可降低电机工作期间的噪声和振动的结构。批量生产计划于12月底启动。

打印机、办公室自动化设备、ATM等银行终端、自动取款机、游乐设备和家用电器等均需要高速、高性能电机控制。最近,客户对步进电机控制的需求集中在降低噪音和振动方面,因为设备应用于日益多样化的环境。

降低步进电机的噪声和振动的关键在于利用精确的电流控制实现高效运行。电流调节功能——可选择混合衰减(SMD) [1] 的采用支持该新IC通过选择适合于电机的适当SMD设置来降低噪声和振动。

采用东芝最先进的高电压模拟过程也提高了性能,因为其支持该驱动器实现50V的最大额定电压并集成了低导通电阻 [2] MOSFET,使电机输出可在0.49 Ω(上限和下限总和:典型值)下工作。

主要特性

1.低噪音和振动 1/32步(最大值)步进高分辨率电机控制和搭载SMD的全新电机控制结构,降低了噪声和振动。

2.发热量小 导通电阻较低(0.49 Ω(上限和下限总和典型值)),因而发热量减少。

3.小型封装 采用小型QFN封装,允许客户减少散热问题并简化PCB设计模式,以便于散热。还将在空间和成本方面实现经济实惠的解决方案。

4.内置错误检测电路 过热保护电路、过流保护电路和欠压锁定电路有助于促进设备安全性和可靠性。

[1] SMD:可选择混合衰减。一种支持针对电机特性设置理想电流的方法。 [2] 导通电阻:施加电流时的电阻。当电阻较低时,驱动电机的功率损耗较小,因此产生的热量减少。

如需了解有关该新产品的更多信息,请访问: https://toshiba.semicon-storage.com/info/lookup.jsp?pid=TB67S209FTG®ion=apc&lang=en

客户垂询 混合信号集成电路销售与营销部 电话:+81-44-548-2821 https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/contact.html

*本新闻稿中的信息,包括产品价格和规格、服务内容以及联系信息仅反映截至本新闻稿发布之日的情况,如有变动,恕不另行通知。

关于东芝

东芝公司是一家《财富》全球500强公司,致力于将其在先进电子和电气产品及系统方面的一流能力运用于三大重点业务领域:更为清洁和安全的维持日常生活的能源业务;保持生活质量的基础设施业务;以及实现先进的信息社会的存储业务。在东芝集团的基本承诺“为了人类和地球的明天”的指引下,东芝竭力推动全球业务,并致力于实现一个让子孙后代可以享有更加美好的生活的世界。

东芝于1875年在东京成立,如今已成为一家有着550家附属公司的环球企业,全球拥有超过188,000名员工,年销售额逾5.6万亿日元(500亿美元)。(截至2016年3月31日。) 有关东芝的更多信息,请访问 www.toshiba.co.jp/index.htm

