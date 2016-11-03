特斯拉馬斯克十句翻轉大腦的名言（Part I）

特斯拉（Tesla）公司的電動車和自動駕駛系統近年攻佔了許多媒體的版面，在台北信義區新光三越A11，更有特斯拉櫃位。締造出這個成績的特斯拉執行長伊隆·馬斯克(Elon Musk)也受到了眾人矚目，除了兼任知名太空探索科技公司(SpaceX)與Paypal共同創辦人的亮眼頭銜外，他有許多創新也改變了這世界。

馬斯克是個什麼樣的人？他身邊的人形容他除了是個勇敢嘗試的發明家外，更是個容易讓自己想法取得共鳴的環境實業家，這些特質讓他在30歲之前就成了千萬富翁。

馬斯克曾說，有些人不喜歡變革，但是在另一條路是災難的情況下，勢必要擁抱改變，他願意啟發這個世界讓它成為更好的地方。外國一篇報導，整理出特斯拉的經典名言，讓人一窺這個年輕成功實業家如何改變世界、超脫平凡。

1. 「在創新時，首先要先相信一件事是有可能的，然後可能性才會發生。」

在10歲的幼齡，馬斯克自學撰寫程式語言，在12歲時出售了自己製作的第一個軟體。

2. 「不浪費時間在裝模作樣地高談闊論上，寧可腳踏實地解決工程問題並實際操作。」

1989年，他離開南非的家鄉前往加拿大的昆士蘭大學攻讀商科與物理，這兩個學科在未來未被證實是創新之母，而這年他才17歲。

3. 「不是為了創立公司而設立公司，而是真的希望用公司來解決問題。」

在史丹佛大學攻讀能源博士時，他選擇輟學創立了他第一間公司Zip2，並藉由公司提供線上的都市導覽服務，兩年之內，公司的成長已經不容小覷，隨後被康柏電腦(Compaq)以3.07億美金收購，馬斯克有了他的第一桶金。

4. 「從Paypal開始，我開始思考『有哪些問題最可能影響人類的未來』，而不是『什麼是賺錢最好的方法』。」

1999年，馬斯克創立了他的第二家公司X.com，這家公司提供線上的財務管理和線上支付服務，一年後，X.com與另一家公司合併，成為後人所熟知的Paypal。

5. 「我總是在我創立的公司裡投資『自己的錢』，因為我並不認為只使用他人的錢是正確的一件事，正確來說，我不會去要其他人投資一個連我自己都不打算出錢的東西。」

世人稱馬斯克為實幹的創新者與企業家，但是他有更崇高的目標，但是所謂的「高」，又有多「高」呢？馬斯克決定讓這個「高遠」的目標脫離地球，前進月球，在2002年創立了太空探索科技公司(SpaceX)，希望可以讓太空之旅商業化。

這間公司在2010年成為第一個能夠發射回收宇宙飛船的私人公司。

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