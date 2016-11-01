武田公佈2016會計年度上半年業績並提高全年利潤指引

日本大阪--(BUSINESS WIRE)--Nov 1, 2016--(美國商業資訊)--武田藥品工業株式會社(TOKYO:4502)：

強勁的上半年業績受益於成長引擎

受益於武田成長引擎（胃腸藥、腫瘤藥、CNS和新興市場）+15.3%的成長，基礎營收成長+7.4%。 由於不利的匯率影響（-8.6個百分點）和資產分割影響（-4.7個百分點），報告的營收下降5.9%。 基礎核心盈餘成長+12.7%，核心盈餘利潤率增加0.7個百分點。儘管存在匯率的不利影響和資產分割的負面影響，但是報告的營業利潤上升+46.7%，這受益於強勁的基礎成長和Teva JV交易的一次性利得。 基礎核心每股盈餘上揚+49.3%，反映出強勁的核心盈餘成長和由於時間關係而出現的較低稅率。報告的每股盈餘達到159日圓，較上年同期的69日圓提高一倍以上。 報告的營業自由現金流上升34.0%，達到746億日圓，此受到營運資本持續改善的帶動。

武田的成長引擎貢獻15.3%的營收成長

在ENTYVIO ® 和TAKECAB ® 的帶動下，胃腸藥基礎營收成長+39.4%。 在NINLARO ® 和ADCETRIS ® 的帶動下，腫瘤藥基礎營收成長+4.9%。 受到TRINTELLIX ® 強勢業績的刺激，CNS基礎營收成長+28.2%。 新興市場基礎營收成長+4.9%，第2季成長加快到+5.7%。

以美國的持續兩位數成長為首，所有區域均呈現基礎營收成長

在TAKECAB ® 、AZILVA ® 和LOTRIGA ® 的帶動下，日本基礎營收成長+4.1%。 在ENTYVIO ® 、NINLARO ® 和 TRINTELLIX ® 的帶動下，美國基礎營收成長+15.1%。 在ENTYVIO ® 和ADCETRIS ® 的帶動下，歐洲和加拿大基礎營收成長+4.8%。 新興市場基礎營收成長+4.9%，巴西(+11.1%)、中國(+9.7%)和俄羅斯(+8.4%)主要市場均強勁成長。

武田公司總裁兼執行長Christophe Weber評論說：

「今天，我們公佈重要變革之年的上半年業績。由於這種強勁的動力，我們提高全年利潤指引。最近歐洲人體用藥委員會(CHMP)對在歐盟有條件批准NINLARO ® 的正面意見是將這款新產品帶給全世界病患的重要一步。 我相信，我們的成長引擎將繼續提供動力向未來邁進。」

武田將基礎核心盈餘的管理層指引提高到「中間到偏高的兩位數成長」，基礎核心每股盈餘趨向「偏低到中間的兩位數成長」範圍的高點

儘管研發轉型成本增加且有不利的匯率影響，但是報告的淨利潤/每股盈餘預測值提高

與研發轉型計畫相關的估計總成本未變，仍然為750億日圓；2016會計年度預估為400億日圓（之前預測為250億日圓），2017會計年度預估為350億日圓。

如欲瞭解武田公司2016會計年度上半年業績詳情和其他財務資訊，請造訪 http://www.takeda.com/investor-information/results/

關於武田藥品工業株式會社

武田藥品工業株式會社是研發導向的國際製藥公司，致力於將科學轉化為改變生命的藥品，從而為病患提供更佳的健康和更光明的未來。武田的研發努力專注於腫瘤學、胃腸病學和中樞神經系統治療領域以及疫苗。武田同時與內部及合作夥伴進行研發，以保持創新的領先地位。武田的成長源泉來自於新的創新產品（尤其是腫瘤學和胃腸病學）及其在新興市場中的佈局。武田的員工超過3萬名，在70多個國家中與合作夥伴在醫療保健領域攜手合作，致力於改善病患的生活品質。如欲瞭解更多資訊，請造訪 http://www.takeda.com/news 。

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