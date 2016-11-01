亞協：沖之鳥捕漁仍存有高風險

外交部亞東關係協會副秘書長周學佑今(1)日表示，政府在「台日海洋事務合作對話」提出沖之鳥議題，但台日雙方仍各持己見尚無定論，未來將持續就這個議題另開會議討論，而對沖之鳥之海域，漁業單位仍舊列為高風險海域。

周學佑在例行記者會上說，10月31日登場的「台日海洋事務合作對話」會議中，雙方在互惠互利的基礎上，架設溝通平台，成功創建長期且及全面的制度化協商機制，對台日關係具有重要象徵意義。

周學佑表示，「台日海洋事務合作對話」會議結論是台日雙方同意未來將就海洋事務議題每年召開一次全體會議，而對於沖之鳥議題，因雙方各自堅持立場，最後台日雙方同意儘速召開「工作小組會議」繼續討論。未來我方也將全力持續交涉，確保漁民權益。

媒體詢問，現在漁民最關心的是否能到沖之鳥捕漁一事？周學佑說明，沖之鳥主權屬於日本，國際間並無爭議，沖之鳥議題重點在於附近海域的國際法地位。此項國際法上地位，並非由我國片面決定，即使我方片面宣布，亦無法確保我國漁民之權益。

周學佑進一步說明，各國片面主張執法所在多有，相關單位會告知漁民哪些地方屬高風險海域。

而對於其它媒體提問有關「台日海洋事務合作對話」被外界質疑是打假球？周學佑說，確保漁民權益，維護國家利益這是外交部的職責，因此對於該議題是「以對話取代對立，合作取代對抗，這是我們一貫主張的立場」。

周學佑希望各界能用更宏觀的角度去看「台日海洋事務合作對話」會議後的正面進展，而對於其他議題，會持續在個別議題上召開「工作小組會議」。