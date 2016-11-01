研究：社群貼文數據可觀察員工一周士氣變化

大量文獻顯示，壓力會導致工作效率低落，遲到、進度落後、與同事爭執，甚至在承受不了時辭職。但是，很少人會研究員工每天面對壓力的心理狀態──或許是因為自古以來，要追蹤人們的工作情緒一直是件很困難的事。

儘管如此，近年來無所不在的社群媒體為研究者提供了大量代表性的樣本，可以進行即時的觀察、分析。最新一篇研究《推特分析：美國每周工作壓力及情緒走向》(Twitter Analysis: Studying US Weekly Trends in Work Stress and Emotion)，篩選了將近4700萬人在18個月期間發的逾20億則推文，僅留下那些在文中有「工作」(Job、Work)字眼的英文推文。最後，作者得到了超過八百萬則跟工作相關的樣本，大約佔那時期所有推文的3.65%。

分析推文後，作者發現：「這是真的！所有人都討厭星期一。」提到工作、壓力的推文數量在星期一達到頂峰，星期四有緩慢下降趨勢，星期五更明顯陡降，這顯示人們在心底已經完全準備好擺脫公事，期待週末到來。有趣的是，研究同時發現感到壓力的情緒、跟壓力相關的評論在星期五至周末時並非穩定下降，反而在星期六時回升，星期日再度爆增。顯然，「星期日憂鬱」不是迷思──當週末接近尾聲，星期一早晨逐漸逼近時，人們又開始為工作煩惱。

作者同樣檢視了正面工作情緒的推文，發現文章數量在週間大家埋頭工作時滑至低點，在週末時上升。顯然週末時光確實具有一股平衡、恢復性的力量，讓人樂觀地發工作文。

這項研究顯示，觀察線上活動比其他類型的調查，還能更精確快速地呈現員工在職場工作時的心理狀態。對管理階層而言，研究證實了大部分的員工在週間會經驗不同程度的工作壓力，當然，關注員工的社群媒體發文，也有助於觀察員工的工作士氣。