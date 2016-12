研究：社群貼文數據可觀察員工一周士氣變化

大量文獻顯示,壓力會導致工作效率低落,遲到、進度落後、與同事爭執,甚至在承受不了時辭職。但是,很少人會研究員工每天面對壓力的心理狀態──或許是因為自古以來,要追蹤人們的工作情緒一直是件很困難的事。

儘管如此,近年來無所不在的社群媒體為研究者提供了大量代表性的樣本,可以進行即時的觀察、分析。最新一篇研究《推特分析:美國每周工作壓力及情緒走向》(Twitter Analysis: Studying US Weekly Trends in Work Stress and Emotion),篩選了將近4700萬人在18個月期間發的逾20億則推文,僅留下那些在文中有「工作」(Job、Work)字眼的英文推文。最後,作者得到了超過八百萬則跟工作相關的樣本,大約佔那時期所有推文的3.65%。

分析推文後,作者發現:「這是真的!所有人都討厭星期一。」提到工作、壓力的推文數量在星期一達到頂峰,星期四有緩慢下降趨勢,星期五更明顯陡降,這顯示人們在心底已經完全準備好擺脫公事,期待週末到來。有趣的是,研究同時發現感到壓力的情緒、跟壓力相關的評論在星期五至周末時並非穩定下降,反而在星期六時回升,星期日再度爆增。顯然,「星期日憂鬱」不是迷思──當週末接近尾聲,星期一早晨逐漸逼近時,人們又開始為工作煩惱。

作者同樣檢視了正面工作情緒的推文,發現文章數量在週間大家埋頭工作時滑至低點,在週末時上升。顯然週末時光確實具有一股平衡、恢復性的力量,讓人樂觀地發工作文。

這項研究顯示,觀察線上活動比其他類型的調查,還能更精確快速地呈現員工在職場工作時的心理狀態。對管理階層而言,研究證實了大部分的員工在週間會經驗不同程度的工作壓力,當然,關注員工的社群媒體發文,也有助於觀察員工的工作士氣。