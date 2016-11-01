寶寶皮膚乾癢腫 醫：天然產品恐讓情況惡化

今年入秋後第二波東北季風已於今（1）日報到，令眾多新手爸媽苦手煩心的寶寶乾癢問題也即將邁入高峰。中國附醫國際醫療美容醫學中心主任邱品齊醫師提醒，嬰幼兒因皮脂腺、汗腺尚未發展成熟，肌膚表層防禦機制薄弱，加上初生6個月後，來自母體與母奶哺育的免疫抗體逐漸消失，面對環境中的過敏原，常常就會造成皮膚乾癢敏感的狀況，加上家長錯誤的認知，恐寶寶乾癢症狀反覆發生甚至惡化。

2歲女童小婕自初生6個月後身上便開始出現乾癢脫皮、紅腫的症狀，小婕的媽媽在網路上各大親子討論區尋求解答後，便認定小婕罹患的是遺傳性異位性皮膚炎。就醫後因擔心類固醇藥物可能產生副作用，並未遵循醫囑持續用藥。反倒嘗試了各種號稱天然有機、溫和不刺激的保養品與母乳手工皂。1年多下來，小婕持續反覆著紅癢、抓傷、就醫、停藥、更換保養品的過程，但症狀始終未獲改善。

國內最新調查顯示，近9成新手爸媽認為寶寶的乾癢敏感肌來自天生遺傳，難以預防也不可逆。但根據103年健保局統計資料顯示，0-4歲嬰幼兒因皮膚疾病就診人數中，有超過5成的寶寶皮膚炎成因是非遺傳性。這顯示，絕大多數新手家長可能都誤判了寶寶乾癢肌的成因，甚至採取錯誤的解決途徑導致乾癢徵狀加劇。

邱品齊醫師提醒，多數滋潤保濕乳液僅能改善表面乾燥、脫屑、粗糙的情況，但無法舒緩肌膚本身的發炎搔癢，反而容易導致寶寶反覆惡化的膚況；成人保養品中較為複雜的成份組成與香料、色素添加物，也容易造成寶寶肌膚的刺激與負擔；而未經醫囑擅自去藥局購買寶寶的皮膚用藥更是不可取的行為，會造成寶寶肌膚暴露在沒有必要的傷害風險中。

邱品齊醫師表示，即使是宣稱添加天然植物成份的產品，若沒經過科學萃取與評估亦無法確知其安全性。而同樣受到家長青睞的手工皂及母乳皂，由於製造品管難以確認，讓寶寶使用是否安全實在很難確認。多數人認為只要天然就是好，但其實許多成分若沒經過仔細研究探查，反而沒辦法有效發揮功效，甚至更可能誘發過敏反應，所以植物萃取成分是需要去蕪存菁的。

邱品齊醫師指出，嬰幼兒皮膚長期乾癢難癒的原因，很多出自於寶寶不自主抓搔，引發表皮破損與症狀惡化。因此在日常保養的對策上，除了改善外觀上脫皮、乾燥的情況，更應兼顧消炎止癢的預防性措施。以天然的植物成份來看，取自燕麥的「燕麥膠體(Colloidal Oatmeal)」與「燕麥多酚 (Avenanthramide)」，因具有保護、紓炎及抗癢的效果，是近年來常用的成分。

邱品齊醫師提醒，像小婕這樣的案例在臨床上並不罕見，但比起過度擔心與「乾癢宿命論」觀點，先尋求醫護人員的專業診斷、判斷乾癢成因，再採取治療或預防對策，才能真正解除乾癢症狀。尤其嬰幼兒常見因衣物悶熱、洗澡水溫過高、換季氣候變化造成的乾癢問題，其實與遺傳無關，只要透過正確的清潔保養流程與有效成份產品的選擇，即可同時兼顧寶寶乾敏肌的預防與舒緩。