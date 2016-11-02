2016國際綠色智慧交通論壇 躍進未來智慧都市

由交通部、經濟部、台南市政府指導，電訊暨智慧運輸科技發展基金會、台灣永續能源研究基金會、成功大學交通管理科學系暨電信管理研究所舉辦之「2016第四屆國際綠色智慧交通論壇」，31日於成功大學舉辦，現場220位產官學專家和成大師生出席聽講，場面熱絡。

綠色智慧交通是現今國際主流趨勢，創造了省時、節能減碳等社會利益。台灣ETC電子收費系統更榮獲2016年國際道路協會（International Road Federation，IRF）全球唯一的「GRAA全球道路成就獎」智慧交通與管理類（Traffic Management and ITS）首獎，受到國際注目。台灣ETC不僅是發展智慧科技服務及物聯網的重要平台，也是全球ETC的主流設計，現在ETC的電子標籤eTag正確率已達99.9％，是世界之最。

論壇主席，前交通部長、現任電訊暨智慧運輸科技發展基金會簡又新董事長表示，eTag是我國自主研發的系統，基礎建設非常完備，非常有利於地方政府的發展，建立以eTag為中心的高速公路電子收費國際標準技術規格，將有利外銷及製造優勢，將台灣帶向國際。

成功大學陳東陽副校長表示很榮幸能邀請相關專家學者，共議智慧運輸及智慧都市等的綠能議題。論壇不僅可以提高民眾對 eTag的認知，更可以彰顯eTag如何結合大數據或4G等多元應用的價值。 遠通電收張永昌總經理指出，數位交通平台可應用於全國性的公共資訊服務、個人化行動服務及行動支付服務，並延伸出包括智慧交通、智慧監控、智慧支付以及智慧停車等多元應用，幫助台灣成為智慧國家（SMART NATION）。

台南市長賴清德強調交通是一個城市發展的根本基礎建設，臺南市是全臺灣歷史最悠久的城市，在發展上難免面臨古都街道狹窄、巷弄曲折繁多、處處古蹟無法拓寬等問題。透過智慧城市各項科技技術發展，臺南在公車、行車及停車等方面均導入相關技術，解決長久以來交通壅塞、大眾運輸不方便及停車位難尋等交通問題。臺南未來將從文化古都邁向智慧城市，在發展的路途上，要能精確地抓到重點，不走冤枉路，「為市民解決問題，非僅為科技而科技」是臺南發展智慧城市的核心理念。

綠色智慧運輸是交通部重要施政主軸，在創造「先進公共運輸」、「智慧交通管理」、「高速公路電子收費」、「電子票證」等佳績之後，未來將以推動「車路整合應用」、「整合式運輸走廊管理」、「全方位行動服務（MaaS）」為主要發展策略，希望藉由創新科技的應用，改變交通環境與服務，進而打造「人本、永續、安全、便捷、節能」的優質生活環境。