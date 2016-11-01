基富通證券為台灣爭光！唯一受邀參與世界基金年會之台灣金融業者

2016年世界基金年會(IIFA)自10月25日起為期4天在日本大阪舉行，而基富通證券也是今年會期中唯一受邀與會的台灣金融業者。基富通證券董事長林修銘會中表示，基富通證券的創立除肩負引進金融科技(Fintech)創新的使命，以降低投資人投資基金的成本及知識門檻，更希望提供投資人一個公平公正的基金交易平台。

林修銘在會議中指出，基富通基金平台因主管機關金融科技政策的扶持，及資產管理業者的鼎力支持，有其先天成功的條件；但是基富通仍面臨金融市場快速變動、投資科技日新月異還有產品創新等挑戰。基富通未來將持續發展金融科技，在基金平台上引進理財機器人及利用數位分析工具來協助投資人規劃基金資產配置。

同時，基富通也會持續與業者合作引進新基金產品，讓台灣投資人可以投資的產品面與世界接軌。林修銘強調基富通一定會積極與主管機關還有業者密切合作，積極將基金市場這塊餅做大，造福投資人，以不負眾望。繼10月7日推出「晶片金融卡線上開戶」的創舉之後，基富通基金平台交易功能在各方引頸期盼下，於10月14日正式上線，並同時推出在台首度銷售的低管理費RDR系列基金，相繼推出創新服務與產品，帶給投資人全新的投資體驗。投資人對此創新平台的興趣也反映在成交量下，基富通平台開放交易迄今，成交量逐日成長，其中又以定時定額的契約數最令人驚豔，10個交易日就有近4千筆定時定額契約數，顯示基富通平台的確提供投資人另一種長期投資的新選擇。