Edwards推出性能更高、安装空间更小的新型nEXT85涡轮分子泵

英国伯格斯希尔--(BUSINESS WIRE)--十月 31, 2016--(美国商业资讯)--Edwards自豪地推出新型涡轮分子泵nEXT85，该泵是基于深受欢迎的EXT75DX的成功基础上而打造的，显著提升了泵的抽气性能，并减少安装空间，同时保持同等高标准的可靠性。

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Edwards nEXT85涡轮分子泵（照片：美国商业资讯）

新型nEXT85的转子已经过优化，旨在提升抽气速度和提供更高压缩比，同时保持相同的可靠性并缩小安装空间。Edwards科学产品部高级产品经理John Wood评论道：“我们为新型nEXT85的推出感到高兴——它是一次令人难以置信的技术飞跃，为所有应用提供同类领先的性能，而且也是市面上同类产品中安装空间最小的泵。”

nEXT85完美适合各种研发和高能物理学应用，而且是分析仪器用途的理想之选。nEXT85保留了现有nEXT大型系列泵的操作和维护优点，例如最终用户可维修性和增强的通信选项。

内置红外温度传感器是nEXT85的独有设计，可直接测量转子温度，提供能够增强的抽气性能的泵壳设计和更好的热控制。此外，nEXT85在nEXT泵机载控制通讯基础上增加了额外USB接口的通信功能，从而简化了泵与Edwards的免费nST软件的通信，即使当泵在运行状态保持正常通讯。此外，这款泵提供标准型号或更高压缩比的型号，您可针对具体应用选择最适合的型号。

关于Edwards

Edwards是一家全球领先的真空设备、尾气管理系统和相关增值服务的开发商和制造商。其产品和服务在半导体、平板显示器、LED和太阳能电池的制造流程中不可或缺；被应用于日益多样化的工业生产过程，包括电力、玻璃和其他镀膜应用、钢铁和其他冶金工业、制药和化学工业，并用于科学仪器和多种研发应用。

Edwards在全球拥有4,000多名雇员，从事于高科技真空和尾气管理设备的设计、制造和支持。Edwards在欧洲、亚洲和北美拥有一流的生产设施。

有关Edwards的进一步信息，请浏览 www.edwardsvacuum.com/nEXT 。

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