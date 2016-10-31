台日海洋會談對話 台灣主張沖之鳥漁權

「台日海洋事務合作對話」會議今（31）日登場，外交部表示，代表團主張台灣漁船有權在沖之鳥海域作業，日方則重申擁有沖之鳥專屬經濟海域立場。



外交部表示，台日基於雙方共識，同意每年召開一次「台日海洋事務合作對話會議」全體會議，另依據需要可在雙方同意下，就個別議題召開工作小組會議。



在此共識下，第一屆「台日海洋事務合作對話會議」今天在東京召開，這次對話的政府團隊由外交部亞東關係協會、行政院海岸巡防署、行政院農業委員會漁業署、科技部及國家安全會議相關人員組團參加。日方由交流協會、外務省、海上保安廳、水產廳及文部科學省等機關人員出席。



外交部表示，日本交流協會會長大橋光夫及亞東關係協會會長邱義仁分別致詞，強調台日間具深厚的相互信賴關係，彼此係重要的夥伴，期待雙方在此基礎上共同努力，共創新時代的台日關係。



外交部會後表示，會議順利舉行，自上午9時至下午5時止，雙方依序就漁業合作、海上搜救合作、海洋科技合作等議題進行討論。



外交部說明，在有關漁業合作議題，代表團主張台灣漁船有權在沖之鳥海域作業、抗議日方扣捕東聖吉16號等漁船及盼索回該漁船遭日方沒收的保釋金，日方則重申擁有沖之鳥專屬經濟海域立場。



外交部表示，雙方同意第二屆「台日海洋事務合作對話會議」於明年在台召開，並就海洋科學調查及漁業合作設置工作小組會議。