北市信義區香堤廣場禁菸 11月1日起開罰

台北市環保局今（31）日表示，信義區香堤廣場自10月1日公告為北市首個禁菸商圈，並於11月1日起取締違規吸菸，違者將開罰新台幣2000至1萬元，亂丟菸蒂也可處1200至5000元。



環保局表示，香堤廣場自9月22日舉辦禁菸記者會後，過去一個多月來，環保局及衛生局動員人力、物力持續加強宣導、勸導。



環保局說，10月更配合百貨公司週年慶購物人潮，號召環教志工每日以舉牌、傳單等方式擴大宣導，於廣場入口處及中央舞台區再增設8處禁菸地面標示，並協調新光三越百貨於周年慶期間協助於店內廣播，宣導禁菸措施。



統計9月22日起至10月30日，共計已勸導違規吸菸行為3515件、告發亂丟菸蒂164件，廣場內違規亂丟菸蒂情形已大幅減少，如廣場內人行道座椅旁、樹穴等易遭亂丟菸蒂處，已有明顯改善。



環保局呼籲，民眾務必配合遵守禁菸規定，有吸菸需求民眾應至廣場內的吸菸區，勿違規吸菸及亂丟菸蒂，以免受罰。