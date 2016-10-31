Security Innovation將出席波羅的海最大型網路安全盛會

麻薩諸塞州威明頓--(BUSINESS WIRE)--Oct 31, 2016--(美國商業資訊)--應用程式安全性領域的先鋒企業Security Innovation將於本週在波羅的海最大型網路安全盛會——DSS ITSEC 2016上發表三場獨立演講。

DSS ITSEC是世界一流的國際網路安全盛會，在拉脫維亞里加舉行，在歐洲網路與資訊安全局(ENISA)10月份網路安全活動行事曆的240多項歐盟活動中，該盛會為前三大活動之一。本年度的盛會共設有9個分組會議，涵蓋許多不同的ITSEC熱門話題，匯集全世界的明星級演講嘉賓，國際演講嘉賓80餘名。該盛會的所有內容均提供串流影音直播，可免費存取。

資安工程師Geoffrey Vaughn受邀在該盛會的三場獨立演講中展現其廣博的專業知識，包括：

駭客與工具(HACKER VS TOOL) 上午11:30-12:00 利用何者/何時/何地，學會在軟體發展生命週期的各個方面實施安全控制，並探討在開發的各個階段最適宜使用的安全工具和服務的類型。該場與供應商無關的演講將探討每種安全工具和服務類型的優缺點，無論您是在開發一款應用程式還是在管理成千上萬個應用程式，都將從中受益。

普通用戶安全最佳實務 下午12:30-13:00 您的個人威脅模型是什麼？您想保護的資產是什麼？瞭解如何透過最佳實務和安全建議來改善網路上的個人安全和隱私。該演講適合任何人，無論您是經驗豐富的安全專家還是初出茅廬的新手，都可以學會幾招，以加強保護自己的個人資訊。

捕獲IMSI擷取器 下午15:50-16:20 「追捕獵人」，您能察覺自己的手機是否被流氓手機信號塔/IMSI擷取器/「魔鬼魚」(Stingray)捕捉嗎？瞭解偵測流氓手機信號塔的策略，並傾聽駭客大會(DefCon)期間拉斯維加斯防禦之戰的故事。瞭解IMSI擷取器的能力、LTE到GSM降級攻擊，以及保護自己免遭這些設備攻擊的方式。發現開源專案和可以參與的其他方式，協助為使用者提供更安全的蜂巢式通訊技術。

Vaughn表示： 「受邀在DSSITSEC上發言是無上的榮幸。我非常高興向三批不同的聽眾發表三場不同的演講。駭客與工具(HACKER VS TOOL)主要針對希望建立安全過程管理的人士，我們探討如何在整個軟體發展生命週期(SDLC)內貫徹安全性，無論是傳統模式、混合模式還是敏捷模式。對於具有安全意識的用戶，我準備了關於安全最佳實務的演講。務必要明白一件事：如果普通用戶可以採取一些基本安全措施，他們便能大幅改善個人安全性。駭客或隱私保護宣導者可以參加捕獲IMSI擷取器演講。瞭解員警部門和政府如何使用流氓蜂巢式設備佈署監視網方案以及如何不被捲入其中。」

Geoffrey Vaughn是Security Innovation的安全工程師，主要致力於駭侵和保護網路應用程式安全、行動應用程式、機器人、3D印表機、基礎架構、嵌入式設備以及任何與生物識別有關的主題。他熱衷於安全領域和協助他人建立安全產品。

關於Security Innovation

自2002年以來，諸多公司一直依賴Security Innovation獨特的軟體和應用程式安全專長，協助在汽車、桌面、Web應用程式、行動裝置和雲端等最具挑戰性的環境中提供敏感性資料安全與保護。Security Innovation致力於使世界（以及您的企業）更安全，一次一名員工一個應用程式，已連續三年被Gartner安全意識「魔力象限」評為領導者。Security Innovation是一家私人公司，總部設在美國麻薩諸塞州威明頓。查詢詳情，請造訪 www.securityinnovation.com 。

關於Data Security Solutions(DSS)

Data Security Solutions是位於波羅的海中心地區歐盟拉脫維亞里加的IT安全公司，致力於幫助企業保護最關鍵的業務資訊免於內外部風險和威脅。DSS的重要專長是複雜網路安全技術解決方案的系統整合和網路安全策略開發及其持續開發和維護。更多資訊，請造訪： www.dssitsec.eu 。

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