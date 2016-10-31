印尼前總統疑修法自肥 送自己豪宅

（中央社記者周永捷雅加達31日專電）印尼政府力推撙節開支，不過，近來卻發現一件備受爭議的事情。前總統尤多約諾在退休前幾個月，簽發總統令修改法令，讓自己擁有一間位於雅加達南區的豪宅。



「雅加達郵報」（Jakarta Post）今天報導，這座位於雅加達商業區古寧岸（Kuningan）的兩層樓豪宅，位於占地4000平方公尺的土地（約1210坪）上。



尤多約諾在這塊土地上興建700平方公尺（約211坪）的豪宅，內部裝有電梯，豪宅全由大理石打造。這座豪宅於上週才交屋給尤多約諾。



這塊土地及豪宅都是尤多約諾以國庫預算購買。



雖然印尼國務秘書處沒有公佈這座豪宅的售價，不過根據印尼房地產網站資料，當地高級住宅區600平方公尺的豪宅要價約460萬美元（約新台幣1億4720萬元）。



因此，尤多約諾這間豪宅，保守估計市價超過460萬美元。



不過， 正在印尼政府力推撙節開支、縮減預算赤字之際，前總統的這一筆房地產被揭露，引發外界許多批評。



尤多約諾是在2014年10月退休前幾個月，簽署一項總統令，允許自己和當時的副總統可以無上限地動用國庫資金，替自己購置退休後的私人住宅。



根據印尼之前的法律規定，印尼正副總統可以動用國家預算上限最多200億印尼盾（約新台幣4800萬元），為自己購置退休後的住宅。



不過，尤多約諾在退休前，簽署總統令，取消上述200億印尼盾上限的規定。



尤多約諾所屬的印尼民主黨幹部哈山（Syarief Hasan）則替尤多約諾辯護。哈山對於外界質疑此事感到訝異，他說，如果尤多約諾想買200億印尼盾以內的房屋，只能夠在雅加達以外的地方才買得到。1051031