GOLFZON总裁张圣源被选“亚洲最具影响力的高尔夫业人士2016”

韩国首尔--(BUSINESS WIRE)--十月 30, 2016--(美国商业资讯)--GOLFZON张圣源总裁被评选为“亚洲最具影响力的高尔夫业人士2016” 。

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(株)GOLFZON张圣源总裁通过室内模拟高尔夫带动了韩国高尔夫大众化并对高尔夫人口基数的扩大起到了积极作用，此举受到“亚太高尔夫集团” (Asia Pacific Golf Group)首肯并被其评选为“亚洲最具影响力的高尔夫业人士2016”. “亚太高尔夫集团”(Asia Pacific Golf Group)评选，10月30日在泰国举行颁奖典礼. (照片：美国商业资讯)

(株)GOLFZON 于31日公布(总裁张圣源)( www.golfzon.com ) (KOSDAQ:215000)张圣源总裁通过室内模拟高尔夫带动了韩国高尔夫大众化并对高尔夫人口基数的扩大起到了积极作用，此举受到“亚太高尔夫集团” (Asia Pacific Golf Group)首肯并被其评选为“亚洲最具影响力的高尔夫业人士2016”。

GOLFZON张圣源总裁 称“GOLFZON不仅在韩国，更进一步在亚洲地区的举足轻重的地位通过此次授奖得到了进一步证实”，“GOLFZON会尽全力推广GOLFZON模拟器的高性能，并会将韩国的高尔夫文化推广到全球。”

亚太高尔夫集团 为发展亚太地区的高尔夫产业创建于1998年。亚太高尔夫集团不仅发行亚洲高尔夫及亚洲商业俱乐部等在离线杂志，还运营亚洲高尔夫电视及亚太名誉殿堂，并举办了亚太高尔夫峰会。 此次颁奖典礼是30日在泰国华欣凯悦酒店举行的。

GOLFZON公司介绍 GOLFZON于2000年在韩国成立，是高尔夫模拟器产业里的一家国际领头企业。在‘创造新的快乐和收获’的经营理念下，领导了高尔夫球的大众化。模拟高尔夫在打破高尔夫运动专属于上流社会这一偏见上做出了不小的贡献。GOLFZON在高尔夫、IT和文化三大要素的基础上，领导着全球高尔夫模拟器产业的发展。并且正努力在亚洲、北美、欧洲等全球各地进行高尔夫球产业的基层推广事业。

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