沙烏地阿拉伯女人的生活多束縛？ 支持與改變的社會

你對沙烏地阿拉伯女人的了解有多少？除了女性出門要穿戴黑色長袍、女性不得開車、搭乘公車這些近年已較為人所知的限制，沙烏地阿拉伯的女性基本上可以說是「附著於男性」而存在。

沙國的男女界線十分嚴明，女性要能單獨走在街上是十分困難，更遑論其他重要的人生選擇，《紐約時報》在10月底透過Twitter收到近6,000位沙國女性的回覆，談談自己身在沙國的生活，讓世人一窺沙國社會嚴謹保守的男女分界。

(要了解沙烏地阿拉伯女人在日常生活中受到男性親屬的束縛有多少，請見紐時：近6,000位沙烏地阿拉伯女人的自白)

同樣體系下的不同聲音

儘管許多女性認為沙國對男性親屬的規定與社會習俗，很大程度限制了女性生活，也有不同的聲音。28歲的Haifa表示，「沙國女性其實對於國家的建設貢獻良多，但都不被國際媒體報導。」

56歲的Dujanah Mousa說，「我覺得需要父親或丈夫的允許才能出國，對我來說不算困難，畢竟我也需要他們知道我在哪裡，特別是現在世界上的治安越來越不穩定。」

29歲的Mimi不平的表示，「什麼時候國際媒體才能停止介入沙國女性、男性和小孩的國內事務。」

另外一個支持的世界

但也有幸運遇到支持她們做自己的男性親屬。50歲的Abeer Abdul Hamid說，「我是一個幸運的女人，有個開明的父親和很棒的兄長，他們不會介入我的選擇，並無論如何都會支持我。」「但我必須要說，我覺得每次在出國旅行就會被官員問到我的許可問題，一個中年婦女每次旅行都要得到允許令我不滿，但青少年的男孩就可以任意進出。」

26歲的D.A.說，「我有一個全世界最棒的父親，他理解伊斯蘭教義，所以能適當的援引」，例如她父親就鼓勵她到美國學習並創立自己的健康醫療中心，「我知道讓我出去對他和背後一群保守家庭來說是多不容易，但他竟願意陪我出國安頓好一切。」

沙烏地阿拉伯社會正在改變

改變是需要時間的。18歲的L說，「現今，沙國的女性都有了醫生、工程師、企業家等身分，並與男性一同工作、擁有一定價值，這是過去七年來的進步。我們正持續前進，我們只是需要耐心與改變的機會。」

42歲的Reem Seraj說，「幾年前當我要去城裡領取身分證時，還需要我父親同行，但在過去幾年，我有次必須更新我的身分證時，我已經不再需要父親陪同。社會正在改變，很微小但很明確。」