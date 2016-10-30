紐時：近6,000位沙烏地阿拉伯女人的自白

你對沙烏地阿拉伯女人的了解有多少？除了女性出門要穿戴黑色長袍、女性不得開車、搭乘公車這些近年已較為人所知的限制，沙烏地阿拉伯的女性基本上可以說是「附著於男性」而存在。

沙國的男女界線十分嚴明，女性要能單獨走在街上是十分困難，更遑論其他重要的人生選擇，《紐約時報》在10月底透過Twitter收到近6,000位沙國女性的回覆，談談自己身在沙國的生活，讓世人一窺沙國社會嚴謹保守的男女分界。

多數女性的Twitter回覆是表達自己日常生活的行動被男性親屬如父親、兄長、丈夫甚至兒子「監視」與控制的焦慮，她們連上大學、到國外旅行、選擇結婚伴侶都要被控制，多數女性希望能轉變這種風氣，而《紐約時報》將這些回覆呈現在世人眼前。

日常生活的束縛

19歲的Rulaa說，「我曾有一次在計程車內發生車禍，但救護車拒絕載我去醫院，直到我的男性親屬抵達現場，我因此失血過多，如果我的家屬沒有及時抵達，我現在可能就不在人世間了。」

42歲的Sarah說，「每次我想出門旅遊，就必須要得到我那值青春期兒子的同意。」28歲的Al Qahtaniya說，「我姊姊有次未經丈夫同意就去書店，回家後被丈夫鞭打。」

一位23歲的女孩指出，她有次試圖跑到沙國的人權組織控訴她父親的不人道對待，「但他們卻什麼也不能做，只能建議我去找警察；當我找到警察報案，我爸早已經跟警察指控我逃家，因此我就被當成逃家少女被關進警局。」

28歲的Malak說，「我的男性親屬禁止我拜訪女性朋友，或禁止我自己上街購物，這完全剝奪了我人生的樂趣。」

21歲的Dina道出沙國家庭女性的悲哀，「即使我缺錢，他根本不讓我工作，他也沒有滿足我的需求，我根本想不起來上一次他什麼時候關心過我。他娶了四個老婆，而且完全凌駕於老婆之上，他也不讓我和我母親出門旅行，不讓我有朋友或與他們來往，我非常痛苦。他還要求我依照他的信仰與宗教觀生活，根本無法展現自我，我就這樣生活在謊言裡。」

掌握在男性親屬手中的未來

30歲的醫生A.M.表示，「我無法獲取很多教育機會，因為我的男性親屬不認為一個醫生需要國外交流的機會。我每天都要負責照顧好多病人的日常生活，但卻沒辦法過我自己想要的生活。」

27歲的Ghadah說，「我努力了好久終於有機會在國外取得碩士學位，但因為我沒有一個男性親屬陪同，我的簽證和獎學金都被政府拒絕。」

但其實沙國女性也有不同聲音，以及沙國社會的轉變正緩慢進行，請見沙烏地阿拉伯女人的生活有多束縛？ 支持與改變的社會。