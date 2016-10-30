亞洲最大同志遊行在台灣 外媒期待台灣同婚合法

29日的台灣同志大遊行吸引了8萬人走上街頭，要求社會對LGBT社群的尊重與接納，並爭取同性婚姻合法化，尤其在16日法文教授畢安生於自宅輕生後，更令台灣社會對此項議題更顯熱烈討論，外媒紛紛報導這項亞洲最大的同志遊行，與對台灣同性婚姻進展的關心。

(延伸閱讀：英媒：台灣有望成為亞洲第一個同志婚姻合法的國家)

BBC以標題「台灣同志大遊行：成千上萬人湧上台北街頭」，報導上萬人湧入台北街頭參與這場亞洲最大盛會，並提到在現今較開放的民進黨執政下，台灣可望通過婚姻平權法案。

報導指稱，台灣較亞洲其他國家對於LGBT社群的權利都還要自由開放，但婚姻平權的進展仍停滯，最近幾年是因為遭到執政黨國民黨的反對，但今年剛上任的新政府，蔡英文曾表達過她支持同性婚姻，且國會也期待在這項議題能有更實質的進展。

BBC報導，若婚姻平權法案真的通過，台灣將會是亞洲第一個同性婚姻合法化的國家。

英國的《每日電訊報》(The Telegraph)則以標題「台灣同志大遊行：8萬人上街期待同婚合法化」，特別報導今年與過去13年的不同之處，在於今年的LGBT社群終於能開始期待台灣同性婚姻合法化的到來，讓台灣有望成為亞洲第一個同性婚姻合法的國家。

《每日電訊報》報導，在遊行前，台灣法務部長邱太三表示，新政府支持平等價值與婚姻平權，而今(2016)年主題雖為「打破假友善，你我撐自在」，也有許多民眾表示爭取婚姻平權是他們首要訴求。

新聞報導，台灣是一個有2,300萬人口的島嶼，在這個許多國家的民眾可能要因為他們的性傾向而受罰的亞洲，台灣卻能成為一座自由燈塔，但儘管台灣相對其他亞洲國家已經較開放了，LGBT的權利要透過修法來改變，仍須經過一些少數保守人士的反對與掙扎。

《德國之聲》(Deutsche Welle)的標題也寫道「遊行者在台灣同志大遊行中要求婚姻平權」，許多LGBT社群都希望在民進黨的執政下，同性婚姻能盡快成為法律事實，而今年呼籲婚姻平權的聲音也較以往還要強烈。

《德國之聲》報導，這週民進黨才一讀通過婚姻平權民法修正案，若最後法案真的三讀通過，除了保障同性婚姻的權利，更將禁止對性傾向或領養權的歧視，但台灣LGBT社群發言人說，「我們非常樂見法案的通過，但這不是結束，因為婚姻體系還有許多問題須要克服。」

《德國之聲》也將這幾年台灣婚姻平權的停滯歸咎於國民黨的執政，國民黨統治台灣幾十年而阻擋了台灣同性婚姻的權利，然而今年上任的蔡英文，在同性婚姻上十分開放與支持，並表示她會尊重國會所做的任何決定。

多數外媒都有提到幾週前畢安生教授的死訊，引起了台灣社會的同情與重視，也替執政的民進黨在一讀通過婚姻平權民法修正案鋪路，草案背後的最大推手尤美女立委說，「現在是時候了」，期待明年能見到同性婚姻合法化的落實。