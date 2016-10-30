簡又新專欄─從農場到餐桌 有機餐盒教你怎麼吃、怎麼烹飪

農業問題在全球各地正逐漸浮現。例如未來人口預計增加20-30億，雖然未來經濟也會成長，但人口成長所需的糧食在質與量上都會更加可觀，因此，在土地未增加的狀況下要如何供應足夠的糧食，將是個重要的問題；此外，氣候變遷引起的更強烈之颶風、暴雨、土石流往往造成農作物嚴重的損害，因此糧食生產將更加困難。

而台灣還有一個特別的農業問題─農村老年化，農村人口目前占全台總人口2.35%，這在已開發國家中是較高的比例，但高齡化問題嚴重，且年輕生產力並未進入，這些同時導致台灣農村失去競爭力，從產值來看，台灣近幾年也不斷增加進口量，如2000年進口量為43億美元，到2014年進口達130億美元，農業競爭力的弱化成為隱憂。

也許有人認為小國本來就容易存在農業問題，但觀察世界上其他小國卻不是如此，丹麥與荷蘭就是很好的例子。丹麥總人口不到台灣四分之一，農民佔總人口數1.4%，但在2013年卻能出口210億美元的農產品，如豬肉和火腿；而荷蘭人口約1,700萬，全國GDP卻有12.4%來自農業產值，出口量約為1,000億美元，這可以看出台灣農業競爭力的式微。

丹麥有一間「食鮮公司」創造「友善農業」的作法，有機、無毒、社區人士參與，結合農業與廚房的概念，儘管整個公司只有170個工作人員，卻能創造24億台幣的年營業額，並同時擁有5萬5千位忠實顧客，他們的經營方式或許可供台灣借鏡。

「食鮮公司」的創辦來自於對歐盟農業轉型的思考。由於歐盟農業在氣候方面較不具優勢，無法全年生產相同作物，於是1998年一位廚師與農夫開始合作，依照當季生產的新鮮食材變化菜單，提供具有營養、有時序概念並具啟發性的、最「誠實」的菜餚，並在當時網路尚不發達時，透過網路行銷開啟公司的第一步。

「食鮮公司」的發想類似於「農業有機3.0」的概念，其同樣強調產品的有機和無毒，但不會過度重視品管、各式認證和紙上行政工作，而是利用人與人之間的誠實和信任，推廣有機產品，重點是引進社區所有人參與農業活動，從「吃」開始了解食物。

「食鮮公司」會依照菜色設計不同餐盒，提供給需要外食或在家烹飪的客戶，當一週穩定到可販售25萬個餐盒，就能同時掌握餐盒內容和數量，不只經過設計之餐盒附加價值高很多，餐盒的廚餘則做成有機肥料，一分都不浪費；而一旦民眾在網路下單，公司可透過快遞外送餐盒到各家戶，彼此建立起的信任甚至讓客戶願意將自家鑰匙交給快遞公司，如此便成功累積了5萬5千位顧客。

自從有了餐盒的設計後，「食鮮公司」教年輕人怎麼吃、怎麼做料理，也凝聚家庭共同用餐的愉快氣氛。儘管有機餐盒的價錢同超市有機商品一樣貴，但也因為公司提供其他友善服務，如社區參與，讓公司的競爭力持續高漲；且食鮮公司不只依賴網路行銷，也同時辦理其他行銷活動，如社區市集販售蔬菜，讓「虛」「實」始而結合，消費者不只能在網路下單，更可以親自走進市集現場購買蔬菜。

共享經濟最主要的概念，不是單純生產某一有機產品，而是把生產與行銷結合，在生產時就思考並建立行銷管道，同時辦很多活動讓顧客了解農夫作業，當學生看見農場運作，孩童、家長就能與農民拉近距離，也提高對公司的信任，在此衍生之好處有三點，第一，真正實踐生產透明化，第二，創造有感交流，讓人民了解到公司是真正愛護並保護這塊土地，感受到企業對土地的熱愛。

「食鮮公司」不但提供公道的價格給民眾，計入農夫花費的心力與保護土地的用心，同時也尊重並友善對待農民，進而創造暢通良好的物流與行銷管道，而在多年的經營經驗後，餐盒發送已邁向包裝減量、出貨快速，合併了食材生產、籌備、訂購、料理與食用，完整服務到家，此為創造全新觀念與極大效益的農業經營之道。

蔡佳穎／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。