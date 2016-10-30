逾60年台北西站正式熄燈！ 30日改台北車站上下車

配合台北市政府西區門戶計畫，台北西站昨(29)晚正式走入歷史，台北市公共運輸處表示，台北西站A棟客運路線，自30日起改至台北車站北一門、東三門上上下車。不少旅客得知消息後，也依依不捨地前往台北西站做最後的道別。

北市運輸處表示，因應北市府西區門戶計畫，台北西站A棟路線也繼B棟路線的遷移後，將自10月30日起，改至台北車站北一門、東三門等四處上下客，而B棟與A棟建物，預計分別在11月1日、於11月15日交由北市府拆除。

北市運輸處表示，台北西站從公路局時代到國光客運民營化，一直肩負台灣西部國道客運往返本市的樞紐，如今配合機場捷運即將通車，台北車站西側將成為國家重要門戶，因此交六廣場應回歸都市計畫的原用途，做為交通廣場綠地使用。

北市運輸處提醒，自今(30)天上午6時起，臺北西站A棟進行路線調整，往桃園、宜蘭地區路線將調整至台北車站北一門，往基隆、金山與桃園機場路線則調整至東三門，而台北往返大園的路線，則改至青島西路站候車，其他桃園、宜蘭等短途客運10條路線，也會一併調整到台北車站周邊上下客。

北一門及東三門已完成長廊式候車亭，民眾候車可遮風避雨，並積極協助國光客運規劃於捷運台北車站M1與M2出口間籌建新候車站體，提供民眾更舒適乘車環境。

國光客運台北西站是許多四、五、六年級生的共同回憶，不僅是許多遊子的回憶，更是許多客運族群的必經之處，昨晚11點半發出末班車後，正式熄燈走入歷史，許多員工和公路迷依依不捨，拍下車站的最後身影。

名製作人張哲生在臉書也介紹了台北西站的歷史演變，從1953年設立的公路局台北西站(簡稱公路西站)，在1980年改組為台灣汽車客運公司台北西站。2001年國光客運標下此地，台北西站從此成為國光客運專用車站。2016年9月28日，配合台北市政府的「西區門戶計畫」，台北西站B棟所有發車路線正式遷入台北轉運站，同年10月30日，台北西站A棟吹熄燈號。