東北部發布局部豪大雨特報  低溫25度以下

中央氣象局表示，今(30)日受到東北風的影響，北部、東半部及恆春半島都有短暫雨，並仍有局部大雨或豪雨發生的機率，目前氣象局也針對宜、花、東、雙北及基隆等6縣市發布豪雨、大雨特報；而宜蘭今天清晨出現20.1度低溫。

氣象局表示，在東北風的影響之下，北部、東半部及恆春半島都有短暫雨，針對宜蘭縣、花蓮縣及台東縣發布局部大雨或豪雨特報，而基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，中南部地區天氣則穩定許多，大致為多雲，午後在中部山區、南部地區有局部短暫陣雨的機率。

溫度方面，今天清晨北東將有明顯偏涼的感受，低溫約21、22度，其他地區約23至25度，白天由於天氣陰雨回溫不明顯，預估桃園以北及宜花僅約25度，整天偏涼，中南部地區則還是可來到31、32度，日夜溫差較大。

氣象局預報員朱美霖指出，今天白天雨勢可望趨緩，明晚另一波東北風南下，不僅再度帶來水汽，氣溫上也會比這幾天更低，約21度甚至跌破20度，未來一周北部、東北部都會是濕涼的天氣。

中南部天氣大致穩定，白天高溫30至31度，局部地區午後有陣雨。清晨及入夜後氣溫較低，日夜溫差大，提醒民眾注意。

空氣品質方面，今日中南部及外島地區空氣污染指標(PSI)為普通等級，北部、竹苗及東半部地區PSI為良好等級，指標污染物為臭氧及懸浮微粒；中南部細懸浮微粒(PM2.5)指標為中至高等級，局部地區可達非常高等級，民眾外出記得攜帶口罩。