〈時評〉洪馬一桌未同表

前總統馬英九邀請黨內要角餐聚，表面上是一場共商黨難的飯局，實際上卻是專門為現任黨主席洪秀柱量身設置的「洪門宴」，目的是要洪秀柱接受「九二共識、一中各表」的立場，並且在「洪習會」時堅持這項說法。



國民黨因為黨產被追討，付不出員工薪水，所有人都在想辦法。傳出馬英九邀請歷任黨主席晚宴時，洪秀柱硬是臨時插隊，搶在馬英九之前，邀請同樣一群人討論黨產如何解套。



不過，馬英九原本另有行程，無法出席洪秀柱召集的會議，在洪秀柱親自打電話邀約後，馬英九允諾出席，那一通電話，洪秀柱也當場承諾，會參加馬英九的餐會，讓這場「洪門宴」正式成局。



果不出其然，這一場飯餐桌上，除了與會人士答應捐款黨中央外，馬英九也率先發難，談到九二共識的歷史源淵，以及對國民黨的重要性，只是洪秀柱並不領情，還反嗆馬英九在提這些論述時，為何「只講各表、不講統一」？兩人你來我往，上演唇槍舌戰。



但這畢竟是馬總統設的局，其他人見狀，立刻加入戰場，強調洪秀柱所質疑馬總統的統一內容是指「國統綱領」，還拿出手機當場資料給洪秀柱看，所有動作幾乎就是要讓洪秀柱棄械投降。



只是萬萬沒想到，洪秀柱依然不肯乖乖就範，一場飯吃完後，洪秀柱依然不願承諾九二共識的說法，恐怕也超出馬英九原本的計畫。



因此，這頓飯可以確定兩件事情，一是將會導致國民黨的內訌白熱化，原本洪秀柱和吳敦義、郝龍斌等，或是和馬英九，只是隔空喊話過招，如今是直接擺上檯面，面對面互摃，其間嫌隙將會更加擴大。



第二是，除了黨產之外，九二共識已成為國民黨內部的最新難題，挑戰度不輸給如何維持黨務正常運作的經費，因為這場飯，結果也是「一桌沒有同表」，將正式點燃未來的路線之爭。

（作者李平華，資深媒體人）