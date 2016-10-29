Electrolux X江振誠　頂級廚電與精湛廚藝結合的慢食饗宴

台灣名廚江振誠於新加坡開設的Restaurant ANDRÉ餐廳，今年先獲得美食界奧斯卡之稱的「2016年世界五十大餐廳」第32名的肯定，繼而七月於更榮獲米其林評鑑二星餐廳的殊榮。江振誠主廚繼去年與「伊萊克斯」暢談廚藝初心、以及與伊萊克斯相呼應的「八角哲學」後，今年再度聯手舉辦頂級廚境秀，將法式料理與慢食主義融合，運用伊萊克斯以極致工藝打造的廚電設備，讓當令食材，展現迷人的優雅風味。

江主廚認為，慢食精神與法式料理精髓很相近，最重要的就是以最健康、且保存食材天然原味的方式進行料理，而伊萊克斯的頂級廚電最能符合這項要求，讓廚師更能得心應手地端出精緻細膩的絕佳料理。今天，江主廚在現場使用伊萊克斯SousVide蒸烤箱及真空包裝機，以真空低溫烹調手法，讓食材降低氧化並鎖住水分，並運用蒸氣燉煮提升美味口感外，也更能完整保留食物的營養價值！

透過伊萊克斯SousVide蒸烤箱專業星級烹調手法：真空包裝讓食材凍齡保鮮，及蒸氣低溫燉煮使食物燉透但不燉老，料理過程簡單卻精準，藉由專業廚電讓食材的質量都被提升和突顯。江振誠主廚為現場賓客獻上特製的「北海道鮮貝千層、焦燒生蠔及水田芥」和「乾式烹煮綠蘆筍、青豆、海膽及花生醬」兩道法式料理，讓賓客在初秋時節享受到反璞歸真的健康美味。