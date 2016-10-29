同志台北大遊行　市府首次升上彩虹旗

亞洲規模最大的2016台北同志大遊行10月29日周六在台北登場。同日上午，台北市政府首度掛上彩虹旗。上午六點半，彩虹旗隨著中華民國國旗與市政府旗幟冉冉升起，為期一天，表達對多元文化與差異的尊重。

響應第14屆台灣同志遊行，民政局長藍世聰表示，經今年六月議會決議，北市站在尊重多元立場，經評估後覺得可執行，上午6時30分依照正常升旗程序，同時掛上國旗和彩虹旗。

藍世聰表示，此前，有許多民眾撥市民專線1999對此表達抗議，認為市府不應公開升彩虹旗挺同志，話務人員只有耐心安撫。

在台灣，台北市政府並非頭一個在市府機構上懸掛彩虹旗的地方機關。台中巿政府早在去年10月率先在台中同志遊行當周，於台中市政府廣場、豐原陽明大樓、台中州廳3處辦公廳舍懸掛彩虹旗。

台中市長林佳龍近日表示，今年12月17日台中市同志遊行，從12月10日起市府就會懸掛彩虹旗，為期一周。新聞局長卓冠廷說，去年懸掛彩虹旗，市民多給予肯定，當然也有不同的意見，都予以尊重，台中市支持多元、開放的意見，努力營造性別友善城市。

2016台北同志大遊行周六下午登場

台北市警察局指出，「保障同志權益」集會遊行活動下午1時30分開始集合，2時30分遊行隊伍出發，下午4時返回凱達格蘭大道舉辦活動，晚間6時30分活動結束並宣布解散。



澳洲、奧地利、比利時、加拿大、法國、荷蘭、紐西蘭、英國及歐盟駐台代表處都將為了推廣全世界同志的平等、尊嚴及包容而正式參加遊行。外國代表處隊伍將在遊行中參加紫色大隊。

所有參加遊行的代表處日前發佈共同新聞稿認為，所有的人都該享有同等尊嚴及基本人權，無論他們的性向或性別認同為何，每個人的人權都應受到尊重。同志大遊行提供最佳的機會來提升大眾對此議題的認識，並確保尊重與包容勝過偏見與歧視。

台灣在同志權益的保障上是亞洲的先驅者，參加遊行的辦事處都希望台灣能持續扮演這個耀眼的榜樣。