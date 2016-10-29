Flurry Analytics宣佈為雅虎行動開發者套件推出兩項改進功能

加州桑尼維爾--(BUSINESS WIRE)--Oct 28, 2016--(美國商業資訊)--Flurry Analytics今日宣佈為雅虎行動開發者套件推出兩項改進功能：Crash Analytics 2.0和收入分析(Revenue Analytics)。增加這兩個功能之後，Flurry Analytics成為目前最全面的分析套件，可供全球任何規模的開發人員使用。

雅虎產品管理資深總監James Kelm表示：「在Flurry，我們專注於打造幫助全球開發人員創建更佳應用程式的產品，使他們的事業能成功成長並擴大規模。在Flurry上推出先進的當機和收入分析功能可為開發人員提供一體化的套裝工具，使他們全方位瞭解自己應用程式的效能。」

當機分析(Crash Analytics)即時為開發人員提供有關應用程式當機、例外處理和記錄錯誤的資訊。該功能對快速確定任何問題的根源至關重要，同時保持應用程式平穩運行，並使客戶滿意。利用Flurry Crash Analytics 2.0，開發人員現在能夠：

將應用程式的健康狀況與去年相比較 調查過去24小時應用程式集合的健康狀況 調查並深入分析特定問題的細節，包括設備詳細資訊和符號化堆疊追蹤。

收入分析讓開發人員能夠從iOS或Android應用程式內的交易中追蹤應用程式內建購買功能(IAP)的收入。借助Flurry的收入分析，開發人員可以確定應用程式是否產生收入，無論交易以何種貨幣進行。添加收入分析功能使開發人員還可以深入瞭解：

所有裝置的平均收入和進行採購的裝置數量 帶動最多收入的產品 透過收據驗證確定應用程式內建購買功能(IAP)的營收額

行動開發人員今日即可造訪 developer.yahoo.com 以取得這些新工具。

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