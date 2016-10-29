印度海德拉巴--(BUSINESS WIRE)--Oct 28, 2016--(美國商業資訊) -- 世界上每2秒鐘就有人發生中風。中風是全球第一致殘原因和和第二死因。

正確的中風醫護能夠挽救生命，但全球並非每個人都能獲得平等的挽救生命治療。

今天是 世界中風日（2016年10月29日星期六） ，世界中風組織(WSO)呼籲全球採取行動，減少中風治療中的不平等，以幫助挽救數百萬生命。

在印度海德拉巴召開的世界中風大會上，WSO主席Stephen Davis表示：「我邀請全世界透過付諸行動、提升知曉度和推動充分獲得中風治療，來加入我們對抗中風的戰鬥。我們團結起來就能夠戰勝中風。」

全球每年有1700多萬人發生中風，其中600多萬人死亡。全球2600多萬中風生存者中，許多罹患嚴重的殘疾，這構成了巨大的挑戰。每6人中就有1人在其一生中發生一次中風。

世界中風組織呼籲政府採取行動，增加獲得嚴重中風治療的平等，尤其是對女性和低所得社區。改善中風醫護將減少中風對全球醫療照護系統代價高昂的影響。

儘管有證據顯示，高所得國家的中風發生率有部分降低，但全球中風負擔不斷加重，主要原因是中低所得國家的發生率升高。該現象被稱為「中風大流行」。

中低所得國家常缺乏精確的資料，但證據顯示，大多數患者甚至無法獲得基本的循證治療，例如中風科醫護、溶栓或低成本的預防性用藥。

即便在擁有較嚴謹資料的高所得國家，醫護平等中的巨大差距也是顯而易見的。

WSO透過培訓，不斷努力建立和加強當地的宣導能力，以幫助因應這些不平等中的一部分。

WSO制訂了一份 《提供優質中風醫護的藍圖》 指南，以協助醫療照護專業人員、政府和醫療照護系統的決策者透過循證治療提供最佳實務中風醫護。

WSO候任主席Werner Hacke教授表示：「該藍圖的理念是，即便只有有限的資源，你也能夠在改善中風療效上有所作為。」

他補充道：「我呼籲個人、家庭、社區、衛生專業人員和政府團結起來對抗中風，改善挽救生命的中風治療的取得。」

Davis教授呼籲：「今年10月，請參與2016年世界中風活動，向全球傳播「 面對事實：中風是可以治療的 」這一資訊。團結起來，我們就能夠發揮巨大的影響，幫助全世界人民獲得他們應有的中風治療。」請觀看影片： https://www.youtube.com/watch?v=fxUF3tuEJ7A

欲瞭解進一步資訊，請造訪 www.worldstrokecampaign.org ，以註冊您的世界中風日活動或下載活動資源。

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關於世界中風日 2006年，世界中風組織( www.world-stroke.org )將10月29日確立為世界中風日，以強調中風的嚴重性質和高發率、提升對中風預防和治療的知曉度、確保生存者獲得更好的醫護和支援。

請透過社群媒體參與世界中風活動： Facebook:@worldstrokecampaign Twitter: @WStrokeCampaign #WSD16，以瞭解中風的 F.A.S.T. 徵象（ F ace drooping [臉下垂]; A rm weakness [上肢無力]; S peech slurred [言語含糊]; T ime to call an ambulance [需要呼叫救護車] ）；呼籲在任何經濟狀況下均須獲得下列循證治療：中風專科醫護；tPA（靜脈溶栓）和手術切除栓塞灶。

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